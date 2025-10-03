Loại quả có canxi cao gấp 5 lần trứng gà, dưỡng da cực tốt, đem kho thịt thành món ngon đưa cơm

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này
Trứng cút là loại quả có nhiều vitamin và khoáng chất hơn trứng gà. Đặc biệt, chất tyrosine và phốt pho cao, có tác dụng dưỡng da và tăng cường sức mạnh cho quý ông hiệu quả.
Mỗi quả trứng cút có trọng lượng khoảng 10 - 12g, nhỏ hơn trứng gà 4 - 5 lần. Nhưng vitamin A trong một quả trứng cút nhiều hơn trong trứng gà 2,5 lần.
Phốt pho, canxi, sắt trong trứng cút cao hơn trứng gà gấp 5 lần. Thêm vào đó, loại quả này cũng rất giàu chất các chất như đồng, coban, niacin và các axit amin thiết yếu. Tyrosine là loại dưỡng chất có khả năng làm cho da khoẻ mạnh.
Nhờ những dưỡng chất nói trên mà trứng cút đã được biết đến có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe của xương, quản lý bệnh tiểu đường, thúc đẩy làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.
Từ loại quả này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon, Dân Việt giới thiệu cách làm món trứng cút kho thịt - món ăn vô cùng tốn cơm như sau:
Nguyên liệu kho thịt với trứng cút
- Thịt ba chỉ: 1 kg
- Trứng cút: 30 quả
- Dừa tươi: 1 quả
- Nước hàng
- Dầu hào
- Hạt nêm
- Nước mắm
- Dầu ăn
Cách kho thịt với trứng cút:
- Thịt khi mua về lấy muối trắng xát vào phần bì thật kĩ, sau đó mát xa thịt với muối trắng tầm 5 phút, rửa sạch thịt dưới vòi nước. Để thịt tầm 30 phút cho ráo nước sau đó thái thịt tầm 3 cm cho vừa ăn.
- Ướp thịt với 2 thìa cafe nước hàng, 2 thìa cafe đường, 2 thìa cafe dầu ăn, 3 thìa cafe dầu hào, 5 thìa cafe nước mắm, 5 thìa cafe hạt nêm. Ướp khoảng 30 phút sau đó cho thịt lên bếp xào tầm 10 phút cho săn. Cho nước dừa vào đun tầm 20 phút.
- Trứng cút sau khi luộc bóc vỏ cho chảo dầu rán cho vàng bên ngoài rồi cho trứng vào nồi thịt đun tầm 40 phút là chín mềm.
Thành phẩm thịt mềm, trứng thơm ăn kèm xôi hoặc cơm đều ngon.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Lâm Tâm Như thực hiện.
