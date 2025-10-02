Loại rau dân dã, giúp thanh nhiệt, bổ phổi, trẻ hóa làn da, xào với con "2 râu" này ngon ngọt vô cùng

Mùa thu đến, thời tiết trở nên mát mẻ hơn và thời tiết khô hanh tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta.

Mùa này là thời điểm hoàn hảo để nuôi dưỡng và làm ẩm gia đình bạn với những món ăn bổ dưỡng. So với các loại cá và thịt giàu dinh dưỡng, các loại rau dưa là lựa chọn tốt hơn để bổ sung dinh dưỡng trong thời tiết khô hanh.

Mùa thu là mùa thu hoạch, và cũng là thời điểm các loại rau quả và trái cây, trong đó có mướp.

Ăn các loại rau quả mùa thu sẽ bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe hơn, rất phù hợp với thời tiết. Có rất nhiều loại rau quả phù hợp cho mùa thu, chẳng hạn như bí đỏ, mướp hương, và bầu, bí.. .

Mướp là một loại rau quả rất bổ dưỡng, thích hợp cho cả mùa hè và mùa thu. Mướp giàu chất xơ, vitamin C và các dưỡng chất khác. Ăn mướp vào mùa thu có thể làm ẩm da khô và phổi, đồng thời làm trắng da và trẻ hóa da.

Món ăn gợi ý: Mướp xào ốc móng tay

Nguyên liệu: Mướp, ốc móng tay, gừng, tỏi, hành lá

Cách làm:

- Gọt vỏ xơ mướp, rửa sạch, cắt miếng. Ngâm ốc móng tay, rửa sạch rồi để riêng.

- Đổ ốc móng tay vào nồi, thêm nước lạnh rồi đun sôi cho đến khi ốc mở miệng, sau đó vớt ốc ra ngay.

- Tách lấy ruột ốc, rửa sạch để sử dụng sau.

- Làm nóng chảo, cho dầu lạnh vào, cho gừng và tỏi băm vào phi thơm. Cho mướp vào xào.

- Xào mướp cho đến khi nó đổi màu và có mùi thơm.

- Thêm thịt ốc, nước dầu hào, muối và một ít nước cốt gà vào xào.

- Xào đều cho các nguyên liệu thấm gia vị. Cho hành lá vào xào thơm trước khi dọn ra.

- Đảo đều tất cả các nguyên liệu.

- Đổ món xào ra đĩa và thưởng thức.

Phiên bản giản dị của món mướp xào ốc móng tay đã sẵn sàng. Mướp được nấu theo cách này tươi ngon, ngọt ngào và thơm phức. Bên cạnh vị ngọt của mướp, vị ngọt của ốc móng tay càng làm tăng thêm hương vị tươi mát cho món ăn.

Sự kết hợp giữa thịt và rau củ càng thêm bổ dưỡng. Món ăn này bổ dưỡng và giữ ẩm cho mùa thu mà không gây kích ứng. Mướp còn có tác dụng làm trắng và mềm da. Kết hợp với ốc móng tay giàu protein, món ăn này rất tốt cho người già và trẻ em, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Nên ngâm ốc móng tay trong muối và một ít dầu ăn để ốc nhả cát nhanh hơn.

- Bạn không cần gọt vỏ mướp quá kỹ; điều này sẽ giúp món xào mướp giòn hơn, ngọt hơn và ngon hơn.

- Khi chần ốc móng tay chỉ cần ốc mở miệng là lấy ra, không nên nấu quá lâu, ốc bị chín quá, mất ngon.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này

(Theo Toutiao)