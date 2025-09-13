Loại rau “khô như rơm”, đắt hơn cả thịt, tốt hơn cam xoài, chứa hơn 20 khoáng chất, muối chua ăn cực mê

Từng là món ăn quý tộc dành riêng cho vua chúa, loại rau này hiện đã đến gần hơn với bữa ăn của mọi gia đình.

Rau tiến vua là loại rau còn được biết đến với những cái tên như rau cần biển, rau công sôi, rau ngó xuân là một loại cây thân thảo thuộc chi Lactuca, gần với xà lách.

Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon, giòn ngọt, loại rau này còn được ví như "thần dược" với nguồn dinh dưỡng dồi dào và vô số lợi ích cho sức khỏe.

Rau tiến vua, còn được biết đến với những cái tên như rau cần biển, rau công sôi, là loại rau mọc hoang dã ở vùng ven biển nhiều nước trên thế giới.

Sở dĩ có tên gọi "rau tiến vua" bởi theo sử sách, loại rau này từng được dâng lên vua chúa như một loại cống phẩm quý giá.



Về giá trị dinh dưỡng, loại rau này chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin cần thiết cho cơ thể như protein, pectin, nhiều loại axit amin, vitamin, canxi, sắt, kẽm, carotene, kali, natri, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác.

Theo nhiều nghiên cứu, loại rau này tốt hơn so với cam, bưởi, xoài, dứa… Ăn rau tiến vua thường xuyên giúp làm mát cơ thể, đồng thời loại bỏ những độc tố bên trong ra ngoài. Dân Việt giới thiệu cách làm món rau tiến vua muối chua ngọt như sau:

Nguyên liệu làm món rau tiến vua muối chua ngọt:

- 100gr rau tiến vua

- 1 củ cà rốt

- 1 củ hành tây

- 1 quả ớt sừng

- 1-2 quả ớt hiểm

- 2-3 nhánh tỏi.

- 1200ml nước lọc

- 350gr đường

- 150gr dấm

- 57gr muối

Cách làm:

- Rau tiến vua rửa sạch, ngâm nước 2-3 tiếng cho rau nở căng. Vớt ra cắt khúc vừa ăn tầm 3-4cm. Để thật khô nước.

- Cà rốt, hành tây tím nhỏ rửa sạch cắt miếng vừa ăn. Cũng để thật khô nước

- Ớt sừng, ớt hiểm, tỏi cắt miếng nhỏ.

- Nước ngâm: 1200ml nước lọc, 350gr đường, 150gr dấm, 57gr muối. Đun sôi để nguội

- Chuẩn bị một tô hay âu sạch. Cho rau tiến vua, cà rốt, hành tây tím, tỏi, ớt trộn đều.

- Dùng hũ thuỷ tinh hoặc hũ nhựa rửa sạch phơi khô. Cho tất cả phần rau tiến vua vừa trộn đều vào, đổ phần nước ngâm ngập mặt rau là được. Cho tủ lạnh ngăn mát 1 ngày là có thể ăn được.

Cách làm món rau tiến vua muối chua ngọt nhanh, đơn giản mà ăn siêu ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.