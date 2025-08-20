Loại thịt dai giòn, sừng sựt, giá rẻ bất ngờ, giàu protein, ít béo, xào với ngồng tỏi thơm ngào ngạt

Thời tiết nóng nự hãy ăn ít thịt lợn và ăn nhiều hơn loại thịt này. Nó rẻ hơn thịt gà, ít béo và giàu protein, bổ dưỡng và ngon miệng mà không gây béo. Chỉ cần xào lên là ngon tuyệt!

Đặc biệt, khi loại thịt này được xào với nắm ngồng tỏi, xanh non sẽ tạo nên món ăn thơm ngào ngạt, làm món ngon đặc biệt phù hợp ăn với cơm: Mề gà.



Mề gà là loại thịt giá rẻ nhiều người không thích vì nó là bộ phận "tầm thường" của con gà nhưng nhiều người lại chết mê vì vị dai giòn sừng sựt của nó.

Loại thịt này ngon mà không hề béo ngậy, hoàn hảo cho cả ví tiền lẫn khẩu vị của bạn.

Đặc biệt xào với một số loại rau phù hợp như ngồng tỏi hay mướp, nấu miến thì cực phẩm, ai ăn rồi cũng sẽ mê. Loại thịt này ngon mà không hề béo ngậy, hoàn hảo cho cả ví tiền lẫn khẩu vị của bạn.

Món ăn gợi ý: Mề gà xào ngồng tỏi

Nguyên liệu: Mề gà (4-5 lạng), rửa sạch, thái lát, thái mỏng sẽ đậm đà hơn. Ngồng tỏi (1 nắm nhỏ, cắt đoạn dài 2-3cm). Ớt (2-3 quả, tủy vào khẩu vị ăn cay hay không để cho nhiều hay ít).

Gừng thái sợi. Hành lá cắt khúc ngắn. Nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, bột nêm.

Cách làm:

- Cho mề đã thái lát vào một bát lớn, đổ nhiều rượu nấu ăn, rắc thêm chút gừng băm nhỏ, trộn đều và ướp trong mười phút. Bước này là chìa khóa để khử mùi tanh!

- Làm nóng chảo với dầu lạnh và xào cho đến khi thơm: Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng băm nhỏ, hành lá thái nhỏ và ớt chuông vào. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm lan tỏa, khuấy động cả căn bếp!

Vớt mề gà đã ướp ra (cẩn thận đừng để dầu bắn vào nhé!) rồi đổ tất cả vào chảo. Vặn lửa lớn và xào nhanh tay. Nhìn mề gà chuyển từ màu hồng và cong sang màu trắng, mép mề hơi cong, và độ giòn hấp dẫn bắt đầu hình thành...

- Thêm ngồng tỏi vào, tiếp tục xào trên lửa lớn. Đừng để ngồng tỏi chín quá, giữ được độ giòn là sự kết hợp hoàn hảo. Rưới một ít nước tương dọc theo mép chảo để tạo nên hương thơm.

Tiếp theo, cho một thìa dầu hào để tạo thêm hương vị, và cuối cùng, một chút bột mêm vào. Nhanh chóng đảo đều chảo, phủ đều nước sốt hấp dẫn, bóng mượt lên từng miếng mề và ngồng tỏi.

Toàn bộ quá trình này nên được thực hiện trong một lần; đừng nấu quá kỹ mề sẽ bị dai. Tắt bếp và đổ mề ra đĩa thưởng thức.

Món ăn khi bày ra đĩa những lát mề gà bóng bẩy, màu nước sốt, điểm xuyết những nhánh ngồng tỏi xanh tươi, điểm xuyết chút ớt đỏ, và một mùi thơm nồng nàn, nồng nàn xộc thẳng vào mũi.

Gắp một miếng mề gà bằng đũa và cho vào miệng. Tiếng "rắc" giòn tan khi răng cắn vào chính là điểm tinh tế đặc trưng của món ăn này!

Kết hợp với những nhánh tỏi ngọt ngào, hơi cay, và múc một thìa cơm lên trên miệng — đây thực sự là một bữa ăn hoàn hảo! Loại thịt này giá rẻ, chỉ vài chục nghìn là có bữa ăn hoàn hảo ăn kèm với cơm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Công thức món ăn và ảnh: Theo Toutiao)