Trứng gà đừng luộc hay chiên, đem hấp với loại nguyên liệu đặc biệt này đảm bảo thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn

Nếu như bạn đã quá quen thuộc với món trứng gà luộc hay chiên, kho thì có thể thử món chả trứng gà hấp mắm tép.

Món ăn này là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng lại cực kỳ đưa cơm. Hương vị của món ăn này rất độc đáo, là sự hòa quyện của nhiều hương vị khác nhau.

Sự kết hợp giữa vị đậm đà của mắm tép và vị béo bùi của trứng gà tạo nên một món ăn hài hòa, kích thích vị giác.

Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị mặn của mắm tép hòa quyện cùng vị ngọt, béo của trứng, tất cả tan chảy trong miệng.

Món này dùng kèm với cơm nóng thì vô cùng hợp, rất dễ ăn và "hao cơm". Dân Việt giới thiệu công thức làm món chả trứng gà hấp mắm tép như sau:

Nguyên liệu làm trứng gà hấp mắm tép:

- 8 quả trứng gà

- 200gr thịt nạc vai xay

- Mắm tép, nước mắm, hạt tiêu, nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt, hành tây, dầu điều.

Cách làm trứng gà hấp mắm tép:

- Cho thịt xay, 8 quả trứng, nấm hương, mộc nhĩ, hành tây, cà rốt băm nhỏ, hạt tiêu, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh mắm tép vào dùng đũa đánh đều cho các nguyên liệu hoà tan vào nhau.

Cách làm trứng gà hấp mắm tép: Cho nồi chiên hấp chọn chế độ hấp 115 độ - 25 phút

- Cho vào nồi chiên hấp chọn chế độ hấp 115 độ - 25 phút.

Cách làm trứng gà hấp mắm tép: Khi thấy mặt trứng đã se thì bỏ ra phết thêm một lớp dầu điều rồi cho vào hấp tiếp.

- Trong quá trình hấp khi thấy mặt trứng phía trên đã se lại thì bỏ ra phết một lớp dầu điều mỏng trên mặt trứng rồi cho vào hấp tiếp.

Cách làm trứng gà hấp mắm tép: Mềm mọng, tơi xốp mà không bị khô.

Thành phẩm món chả trứng hấp mắm tép tơi xốp, mềm mọng, béo ngậy, ăn cùng cơm trắng rất ngon.

Cách làm trứng gà hấp mắm tép: Ngon mắt, ngon miệng, đánh bay nồi cơm

Chúc các bạn thành công khi chế biến trứng gà theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.