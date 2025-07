Ốc nhảy là loại thịt đặc sản rất được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, ngọt nước. Loại thịt này có độ dai nhất định, một phần là nhờ vào cách di chuyển đặc biệt giúp cho cơ thịt ốc được phát triển và săn chắc hơn.

Đây là loại thịt có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nó chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi, kẽm và sắt, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phát triển xương và răng, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Ngoài ra, loại thịt này còn có tác dụng giảm lượng chất béo trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch và thiếu máu.

Đây là loại thịt có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ốc nhảy có thể được chế biến đa dạng thành các món hấp, món luộc, món nướng,… đều rất hấp dẫn, làm bật lên được hương vị ấn tượng và giữ trọn độ giòn dai của thịt ốc.

Loại thịt này dai giòn, dù biến tấu theo cách nào cũng vẫn giữ được độ thơm ngon, hấp dẫn cùng mùi hương đặc trưng. Dân Việt giới thiệu 2 món chế biến từ ốc nhảy: xào me và luộc như sau:

1. Ốc nhảy xào me

Nguyên liệu:

- Ốc nhảy: 1 kg

- Me 100g

- Sả: 2-3 cây

- Tỏi: 3 tép

- Hành khô: 1 củ

- Ớt: 1-2 trái

- Đường: 2-3 muỗng canh

- Nước mắm: 2 muỗng canh

- Lá chanh

- Vài lát dứa

Cách làm:

- Ngâm ốc trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng với vài lát ớt tươi khoảng 1-2 giờ để ốc nhả hết bùn đất. - Rửa ốc nhiều lần với nước sạch, chà sạch vỏ ốc nếu cần.

- Me chín ngâm trong nước nóng, dằm ra rồi lọc lấy phần nước cốt (khoảng 100ml). Nếu dùng me vắt, chỉ cần hòa tan me vắt với nước ấm.

- Trộn nước cốt me với 2-3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, khuấy đều cho tan gia vị.

- Phi thơm nguyên liệu:

- Đập dập sả và cắt khúc. Tỏi, hành khô băm nhỏ.

- Đun nóng chảo với ít dầu ăn, cho hành, tỏi, sả vào phi thơm vàng.

- Khi hành, tỏi và sả đã thơm, cho ốc nhảy, dứa vào xào với lửa lớn. Đảo đều tay cho ốc ngấm gia vị.

- Đổ hỗn hợp nước xốt me vào chảo, đảo đều để ốc thấm đều nước xốt. - Nếu cần, có thể thêm chút nước để không bị khô.

- Xào khoảng 5-7 phút, khi ốc mở miệng và thấm gia vị, nêm nếm lại cho vừa miệng là hoàn thành.

*Nước chấm ốc:

- Sữa đặc: 2 muỗng cà phê

- Tương ớt: 2 muỗng cà phê

- Lá chanh: 2-3 lá

- Quất (tắc): 2-3 quả

- Đường: 1 muỗng cà phê

- Nước mắm: 2 muỗng canh

- Nước sôi để nguội: 3 muỗng canh

- Ớt tươi: 1 trái

2. Ốc nhảy luộc

Nguyên liệu:

- Ốc nhảy: 1kg

- Sả: 4-5 cây

- Gừng: 1 củ nhỏ

- Lá chanh: 5-6 lá

- Ớt: 1-2 trái

- Muối hoặc nước mắm, đường, chanh

- Ngâm ốc trong nước vo gạo hoặc nước lạnh pha với vài lát ớt tươi trong khoảng 1-2 giờ để ốc nhả hết bùn đất.

- Rửa lại ốc nhiều lần với nước sạch.

- Đập dập sả và gừng rồi thái lát mỏng.

- Lá chanh rửa sạch và để ráo.

Cách làm:

- Đun sôi một nồi nước (chỉ cần lượng nước vừa ngập mặt ốc).

- Thả sả, gừng và lá chanh vào nồi nước.

- Khi nước sôi, cho ốc vào luộc trong khoảng 5 phút. Tránh luộc quá lâu để ốc không bị dai.

- Vớt ốc ra khỏi nồi, để ráo nước và ăn kèm với nước chấm.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hường Nguyễn thực hiện.