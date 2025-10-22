Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt thỏ, rẻ hơn thịt bò, ăn vào bổ phổi tốt xương, nướng theo cách này ngon tuyệt vời

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Từ lâu, thịt gà là loại thịt quen thuộc trong bữa ăn gia đình. Sở dĩ loại thịt này được ưa chuộng vì vừa thơm ngon lại đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Nếu đem so sánh với thịt heo, thịt bò thì thịt gà còn có lượng đạm lớn hơn rất nhiều lần, trong khi đó lượng mỡ lại thấp hơn.
Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.
Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm món gà nướng bằng nồi chiên không dầu như sau:
- Gà làm sạch, để ráo nước
- Sốt ướp:
1/2 muỗng canh bột tỏi
1/2 muỗng canh bột sả
1/2 muỗng canh bột ngũ vị hương
1 muỗng canh hạt nêm
1/4 muỗng canh tiêu
2 muỗng canh dầu hào
1 muỗng canh xì dầu
2 muỗng canh nước màu
2 muỗng canh dầu ăn
Trộn đều cho tan hết và hỗn hợp hoà quyện
- Đổ sốt lên gà, xoa bóp mát xa để sốt thấm đều hết vào gà
- Bọc màng bọc thực phẩm hoặc đậy nắp mang cất vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm nếu có thời gian hoặc ít nhất 3 tiếng để gà thấm gia vị mới ngon.
- Làm nóng nồi chiên không dầu, cho gà vào khay, phết sốt lên, nướng 160 độ 40 phút, hết 30 phút thì lật mặt thêm 10 phút. Cũng tuỳ nhiệt nồi và kích thước gà để điều chỉnh...
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.
