Loại thịt tốt hơn thịt vịt, ngon hơn thịt thỏ, xưa chạy đầy đồng, đem kho sả nghệ thành món ngon đưa cơm

Không chỉ là loại thịt dân dã, ngon miệng, có giá trị dinh dưỡng cao, loại thịt này còn là vị thuốc chữa bệnh độc đáo: Thịt ếch.

Các món ăn từ thịt ếch rất tốt cho những người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy, người già và trẻ em kém ăn, suy dinh dưỡng.

Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, trong loại thịt này có nhiều protein, chất béo, đường, canxi, photpho, kali, natri, sắt, đồng, magie, kẽm, selen, vitamin A, vitamin nhóm B, D, E, biotin, caroten…

Theo y học cổ truyền, loại thịt này có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, cường tráng, lợi tiểu, chữa cam, suy dinh dưỡng ở trẻ em, phiền nhiệt, hư lao, ngứa lở…

Thịt ếch được coi là một sự thay thế lành mạnh hơn cho thịt gà trong chế độ ăn kiêng vì nó có hàm lượng chất béo và calo thấp hơn nhiều.

Hàm lượng kali dồi dào trong loại thịt này giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Thịt ếch còn được dân gian gọi là "gà đồng" không chỉ vì hương vị tương tự mà còn vì những giá trị dinh dưỡng cao mà nó mang lại. Dân Việt giới thiệu cách làm món ếch kho sả nghệ cực kì thơm ngon như sau:

Nguyên liệu làm ếch kho sả nghệ:

- 10 con ếch to

- 4 tép sả

- 2 nhánh nghệ tươi

- 5 củ hành tím

- 2 trái ớt

- 20ml dầu đậu phộng

- Gia vị: 4 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường.

Nguyên liệu và gia vị nêm rất đơn giản

Cách làm món ếch kho sả nghệ:

- Nghệ tươi, hành tím bỏ vỏ rồi băm nhuyễn. Sả cây rửa sạch bào mỏng cho vào xay nhỏ vừa.

phi thơm củ hành, củ nghệ băm nhuyễn và sả xay

- Ếch rửa sạch ướp cùng nước mắm, đường và hạt nêm, ướp ít nhất 30 phút.

- Làm nóng chảo đổ dầu vào, dầu nóng cho hành tím, củ nghệ và sả xay vào phi tất cả cho vàng rồi đổ ếch vào, đảo đều cho thịt săn rồi thêm nước vào lấp xấp ếch, kho lửa liu riu cho thịt ếch thấm đều gia vị.

- Trong quá trình kho có lật ếch để thấm đều cả 2 mặt.

Món ếch kho sả nghệ rất đưa cơm

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện.



