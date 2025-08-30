



Theo thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 2/9 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến đường huyết mạch.

Sơ đồ hướng dẫn những lộ trình thay thế của PC08. Ảnh: TT

Trước kỳ nghỉ lễ, lưu lượng xe được dự báo tăng đột biến tại các tuyến đường cửa ngõ trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Lê Đức Anh, Mai Chí Thọ. Tình trạng ùn ứ cũng có thể xảy ra tại các bến xe lớn như Miền Đông, Miền Tây, Ga Sài Gòn và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái và Hiệp Phước được dự báo sẽ tăng cao lượng xe container. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông và ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa.

Cũng theo PC08, sau kỳ nghỉ lễ, đặc biệt ngày 3/9, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận trở lại TP.HCM để làm việc và học tập sẽ tăng đột biến. Các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông - Tây Nam Bộ được xem là những điểm nóng.

Cùng với đó, một số công trình giao thông đang thi công cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, như khu vực cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13; nút giao Tân Vạn (Vành đai 3); nút giao An Phú; nút giao Mỹ Thủy... Những điểm nóng ùn tắc dự kiến bao gồm nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai,

Để giảm bớt áp lực giao thông và giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, PC08 đã cung cấp một số lộ trình thay thế: Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây (trục Quốc lộ 1A), lộ trình 1: Từ An Sương, qua cầu vượt Hương Lộ 2, rẽ phải vào Võ Trần Chí rồi đến cầu Chợ Đệm. Ô tô có thể lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xe 2 bánh rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết để ra lại Quốc lộ 1.

Lộ trình 2: Từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc, rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa, rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú, rồi đến Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết để ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoặc Quốc lộ 1.

Lộ trình 3: Từ Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc, đến Hưng Nhơn rẽ phải, rồi rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú, rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí, rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết để ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoặc quốc lộ 1.

Từ TP.HCM đi Đồng Nai (qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây), lộ trình 1: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ phải vào Vành đai 3, qua cầu Nhơn Trạch để sang Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ phải vào nút giao Đường 319 để sang Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, qua quốc lộ 51 để sang Đồng Nai.

Tại khu vực cầu Bình Triệu 1, phân luồng: Cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, chỉ cho phép xe 2 bánh lưu thông. Cầu Bình Triệu 2 sẽ được tổ chức 3 làn xe, trong đó có một làn dành cho ô tô đi ngược chiều để thay thế cho cầu Bình Triệu 1.

Lộ trình thay thế: Người dân có thể đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh hoặc Vòng xoay Hàng Xanh - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

PC08 khuyến cáo người dân cần chủ động nắm bắt thông tin giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các khu vực ùn tắc và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong dịp lễ.