Loạt dự án bất động sản "khủng" giáp ranh TP. HCM

Loạt dự án bất động sản "tạo sóng" vùng ven

Trong khi thị trường bất động sản tại TP. HCM không xuất hiện nguồn cung mới về các dự án nhà ở với diện tích "khủng", các tỉnh như Bình Dương, Long An trong 2 năm qua liên tục xuất hiện các dự án lớn.

Đơn cử, tại khu vực tỉnh Long An, trong đầu quý 1/2025, thị trường tại địa phương này sôi động khi xuất hiện thông tin về dự án khu đô thị Eco Retreat của Tập đoàn Ecopark với quy mô hơn 220 ha, tổng đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án của "ông lớn" Vingroup, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng triển khai dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tổng vốn hơn 3 tỷ USD. Dự án nằm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và cũng là cửa ngõ phía Tây TP. HCM, có quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 1.000 ha.

Hay tại Bình Dương, Tập đoàn Capitaland cũng đã ra mắt thêm phân khu mới cho dự án Sycamore là phân khu Orchard Heights. Dự án này có diện tích 20 ha, vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng.

Dự án tại Long An của Tập đoàn Ecopark. Ảnh: Gia Linh

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự xuất hiện của các dự án lớn giúp cho nguồn cung thị trường tăng, cơ hội việc làm của nhân viên môi giới, những người làm trong lĩnh vực bất động sản quay trở lại.

Ngoài ra, khu vực các tỉnh vùng ven còn dư địa quỹ đất rất lớn, giá thành về việc đền bù giải tỏa mặt bằng thấp, nên các doanh nghiệp lớn có thể khai thác tối đa diện tích lớn để làm dự án quy mô, có sự kết hợp của nhiều phân khúc bất động sản trong một khu vực.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP C-Luxury nhận định: "Thị trường khu vực vùng tiệm cận TP. HCM trong những năm qua đón rất nhiều dự án lớn, đặc biệt là các dự án bất động sản gần khu vực hạ tầng giao thông. Điều này giúp nguồn cung thị trường tăng trưởng, giúp cho khách hàng, nhà đầu tư có thêm nhiều phân khúc để lựa chọn".

Giá bán bất động sản lên tới hàng chục tỷ đồng

Mặc dù là phát triển dự án ở khu đô thị vệ tinh quanh TP. HCM, ghi nhận của Dân Việt, các dự án đô thị trên có giá bán không rẻ. Trong đó, nhà phố biệt thự ở phân khúc có giá hàng chục tỷ đồng/căn.

Trên hệ thống của nhiều sàn phân phối, dự án Sycamore (tỉnh Bình Dương) mở bán mẫu biệt thự song lập diện tích đất xây dựng 160 m2, xây 1 trệt 2 lầu 1 mái có giá dao động 15 - 16 tỷ đồng/căn, sản phẩm biệt thự đơn lập của dự án này có giá gần 20 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV, dự án này vẫn đang trong quá trình xây dựng, phát triển tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này rất thưa thớt dân cư sinh sống, quỹ đất dành cho nhà ở còn rất nhiều.

Dự án tại Long An của Tập đoàn Ecopark, mặc dù chưa chính thức công bố thông tin về giá cả nhưng một số sàn môi giới nhận định, các sản phẩm nhà, biệt thự của chủ đầu tư này sẽ có giá dao động từ 5 đến trên 10 tỷ đồng (tùy diện tích).

Các dự án tại vùng ven TP. HCM có giá rất "khủng". Ảnh: Gia Linh

Hiện, nhiều sàn giao dịch đang triển khai các chương trình marketing nhằm thu hút lượng khách quan tâm. Ghi nhận thực tế của PV, dự án trên chỉ mới được chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, san lấp mặt bằng… Trước dự án có một số nhân viên môi giới đứng giới thiệu về dự án.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các dự án lớn hiện nay đầu tư ở vùng ven vì quỹ đất ở các khu đô thị lớn không còn, phát triển tốn kém và giá cả sẽ tăng vọt bởi nhiều chi phí. Do vậy, các doanh nghiệp đã về các tỉnh lân cận để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch ra khỏi vùng trung tâm cũng xuất hiện rõ nét, tuy nhiên giá thành của sản phẩm cao cũng sẽ là rào cản lớn.

Khu vực phát triển các dự án lớn này thực tế xây dựng phát triển gần với ranh mốc TP. HCM, nhưng nếu di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố ra đến đây phải trải qua nhiều tuyến đường kẹt xe, giao thông đông đúc. Mất từ 45 phút đến hơn 1 tiếng đồng hồ từ trung tâm quận 1 (TP. HCM) để tới các dự án, trong khi đó giá thành các sản phẩm rất cao cũng đang là nỗi "trăn trở" của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Huy (nhà đầu tư) cho biết: "Giá bán các sản phẩm bất động sản tại TP. HCM có thể định hình cao vì khu vực này lượng giao dịch lớn, nhu cầu rất nhiều, trong khi nguồn cung lại thiếu hụt. Còn tại các tỉnh vùng lân cận mà có giá bán ngang ngửa, thậm chí cao hơn một số nơi ở TP. HCM thì khó hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Đặc biệt, nếu bán giá trị sản phẩm cho hàng chục năm sau thì phân khúc này chỉ dành cho những người có điều kiện kinh tế dư giả, mong muốn có thêm tài sản tích lũy, chứ không dành cho những nhà đầu tư muốn có lợi nhuận sớm trong vòng 1 - 2 năm".