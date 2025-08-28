Loạt dự án "khủng" nào của Gia Lai khiến CEO Hà Lan ấn tượng?

Ngày 28/8, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn CTP Hà Lan, do ông Remon Vos - CEO Tập đoàn CTP Group làm Trưởng đoàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau khi sáp nhập tỉnh Gia Lai mới có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển.

Đặc biệt, Gia Lai đang đầu tư xây dựng cảng biển ở khu vực nước sâu tự nhiên trên 22m và đảm bảo đón được tàu có tải trọng trên 200 nghìn tấn. Mở rộng xây dựng Cảng hàng không Phù Cát dự kiến đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành và đảm bảo đón được máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A320.

Hệ thống cảng biển và cảng hàng không này sẽ là nơi đón toàn bộ hàng hoá của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Ngoài ra, Gia Lai cũng đang xây dựng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự kiến cuối năm 2028 đầu năm 2029 sẽ hoàn thành. Khi cao tốc đưa vào hoạt động sẽ góp phần giúp các hoạt động giao thương hàng hoá thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai có 134km đường bờ biển, tỉnh sẽ phân chia khu vực để phát triển công nghiệp riêng và thương mại dịch vụ riêng. Bên cạnh đó, Gia Lai có thế mạnh về năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời.

Hiện tỉnh đang tập trung mời gọi thu hút đầu tư đối với các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với thế mạnh của Tập đoàn CTP đang sở hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, đây sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên tìm ra nhiều dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả trong tương lai gần.

Ông Remon Vos bày tỏ ấn tượng trước những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai.

Theo ông Remon Vos, CTP được sáng lập vào năm 1998, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp - logistics hàng đầu châu Âu. Đến nay, Tập đoàn đã xây dựng và phát triển mạnh mẽ mạng lưới CTP - hệ thống khu công nghiệp - thương mại tích hợp toàn diện.

Tập đoàn hiện sở hữu trên 5 triệu m2 diện tích cho thuê, với tiềm năng mở rộng lên tới 8 triệu m2, trải dài trên 10 quốc gia châu Âu, từ Đức, Hà Lan, Áo đến các trung tâm công nghiệp của Trung và Đông Âu.

Với những thế mạnh hiện có về phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và nông nghiệp công nghệ cao, ông Remon Vos bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các chính sách, định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo của tỉnh.

Đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư và sẵn sàng hợp tác để phát triển các dự án gắn với lợi thế của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Remon Vos đã thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, xúc tiến khảo sát thực tế nhằm xác định các dự án hợp tác cụ thể. Đây là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn CTP Hà Lan.