Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp bền vững

Quyết định số 6002 của UBND TP.HCM về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ ràng về mục tiêu của ngành nông nghiệp Thành phố giai đoạn tới.

Theo đó, TP.HCM sẽ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng đô thị bền vững, đô thị sinh thái, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; sử dụng hiệu quả tài nguyên; tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số đô thị hướng tới đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Ngành nông nghiệp TP.HCM có thể kiểm soát không gian đô thị trên nguyên tắc đô thị hóa đất đai tương xứng với đô thị hóa dân số; tạo cân bằng phát triển đô thị và nông thôn, coi trọng mối liên kết đô thị - nông thôn, chia sẻ lợi ích giữa đô thị - nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phân bổ dân cư hợp lý; đặt nền tảng theo Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ.

Mô hình trồng cà chua bi trong nhà lưới tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Với tầm nhìn này, ngành nông nghiệp TP.HCM sẽ ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trọng tâm của chiến lược là sẽ tập trung phát triển các trung tâm, khu, cụm nông nghiệp công nghệ cao và các mô hình nông nghiệp xanh ở khu vực đô thị.

TP.HCM sẽ nâng cao vị thế và vai trò đầu tàu, dẫn dắt của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trong việc thúc đây nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất giống tại Thành phố và các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ, đẩy mạnh liên kết vùng trong nghiên cứu và phát triển.

TP.HCM cũng sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân khu vực tận dụng không gian kiến trúc trong nhà và ngoài trời để phát triển các mô hình nông nghiệp hiện đại theo phương pháp khí canh, thủy canh, tuần hoàn, nhà lưới, nhà kính; trồng cây xanh, hoa, cây kiểng trên tường nhà, sân thượng, ban công... với mục đích chính là tạo không gian xanh, cảnh quan phục vụ tinh thần, sức khỏe và cung cấp sản phẩm sạch cho hộ gia đình; mô hình vườn cộng đồng, nông nghiệp chia sẻ…

Những “nắm đấm” về chuyển đổi số

Đại diện Chi cục Kinh tế hợp tác TP.HCM cũng cho biết thêm mục tiêu của TP.HCM là giữ vững vai trò là trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao cho Thành phố và các tỉnh thành trong cả nước. Điều này đã được TP.HCM làm tốt trong nhiều năm qua.

Nông dân xã Phú Giáo, TP.HCM thành công với mô hình trồng dưa lưới ứng dụng khoa học kỹ thuật, trong nhà màng. Ảnh: Hồng Phúc

TP.HCM cũng sẽ tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, có cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân, HTX, doanh nghiệp nông nghiệp chuyển đổi số trong nông nghiệp thích ứng với kỷ nguyên 4.0.

Cụ thể, TP.HCM sẽ phát triển phần mềm, ứng dụng thiết bị di động thông minh trong quản lý nông nghiệp như hoàn thiện bản đồ số hóa, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu hiện có.

Đồng thời, xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu mới, gồm: Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về thị trường sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố; xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp; xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong chương trình nông thôn mới; xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về quản lý, giám sát chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng; xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo nghê nông nghiệp cho lao động nông thôn; xây dựng cổng thông tin quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Song song đó, TP.HCM sẽ phát triển phần mềm, ứng dụng thiết bị di động thông minh trong phát triển kinh tế nông nghiệp số như quản trị chuỗi sản xuất giúp ghi nhận nhật ký canh tác từ khâu vật tư đầu vào, quy trình canh tác, thu hoạch, sơ chế, tiêu thụ và kiểm soát yếu tố nguy cơ như mất an toàn thực phẩm; hiệu quả sản xuất; truy xuất nguồn gốc nông sản, sản phẩm OCOP.

Một loạt cải cách này được kỳ vọng tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.