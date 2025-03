Loạt "quan xã" ở Nam Định bị bãi nhiệm liên quan phòng, chống tham nhũng

Chuyển vị trí 36 người để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND tỉnh Nam Định vừa báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2025.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025. Căn cứ kế hoạch của tỉnh, các cấp các ngành đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị, nội dung tập trung vào hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

UBND tỉnh Nam Định đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi; tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ: Phó giám đốc sở, trưởng phòng, phó trưởng phòng trong 10 năm liên tiếp để thực hiện việc điểu động sang vị trí công tác khác theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 36 công chức, viên chức.

Nam Định đã chuyển vị trí công tác 36 công chức, viên chức trong quý I năm 2025 để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh minh hoạ

Về kiểm soát tài sản thu nhập, việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) được thực hiện đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Trong quý I năm 2025, Nam Định có 4.194 người thuộc diện phải kê khai TSTN đã kê khai và công khai bản kê khai TSTN theo quy định.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Nam Định không phát hiện trường hợp nào qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, có 2 vụ (hồ sơ cuộc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung xã Quang Trung, Vụ Bản, phát hiện trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ vụ việc dấu hiệu phạm tội đến Công an tỉnh Nam Định để xử lý theo quy định, đến nay đã có quyết định khởi tố và đang trong quá trình điều tra; hồ sơ cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Cồn Xanh từ năm 2011 đến năm 2023, phát hiện trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xử lý, đến nay đã có quyết định khởi tố, ban hành cáo trạng truy tố); đã có quyết định khởi tố 1 vụ (hồ sơ thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Ngọc Nam, đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Vụ Bản) cơ quan điều tra đang điều tra xử lý theo quy định.

Bãi nhiệm loạt "quan xã" liên quan phòng, chống tham nhũng

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi theo dõi, quản lý cho thấy, đã và đang theo dõi, xử lý 8 vụ việc với 37 đối tượng, cụ thể, đã xét xử xong 2 vụ với 4 đối tượng.

Đang tiếp tục xem xét, xử lý 6 vụ với 33 đối tượng (trong đó: 5 vụ với 31 đối tượng bị khởi tố kỳ trước chuyển sang; 1 vụ với 2 đối tượng bị khởi tố phát sinh trong kỳ).

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo các xã: Nghĩa Hải, Nghĩa Thành và Nam Điền về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: Báo Nam Định

6 vụ gồm: Vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cụm công nghiệp tập trung xã Quang Trung, huyện Vụ Bản; vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng xảy ra tại UBND xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nam Điền; vụ án "Đưa hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D; 2 vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng; vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi cục Thuế khu vực Vụ Bản – Ý Yên.

UBND tỉnh Nam Định cho biết, số tiền, tài sản tham nhũng, tiêu cực phát hiện được là 5.572.191.000 đồng; kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp là 648.565.000 đồng.

Nam Định cũng đã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 5 trường hợp. Gồm: Bãi nhiệm chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã và cách chức các chức vụ trong Đảng đối với các ông Trần Văn An – Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng, Nguyễn Xuân Kiên – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Điền, Nguyễn Xuân Tuyến – Chủ tịch UBND xã Nam Điền, Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải; cách chức các chức vụ trong Đảng với ông Trần Văn Mạnh – Bí thư xã Nghĩa Hải.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2025, UBND tỉnh Nam Định nhận thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được UBND tỉnh này chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tại các đơn vị, góp phần hạn chế phát sinh tham nhũng.

Các hành vi tham nhũng phát sinh đã được kịp thời xử lý, các vụ án tham nhũng nhanh chóng được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó UBND tỉnh Nam Định cũng nhận thấy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra giám sát nội bộ phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn còn hạn chế. Chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.