Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ ba, ngày 23/09/2025 13:07 GMT+7

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng

+ aA -
Thu Yến Thứ ba, ngày 23/09/2025 13:07 GMT+7
Lê Như Hổ (1511-1581) người xóm Vông, xã Tiên Châu, huyện Tiên Lữ (sau này thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), thi đỗ tiến sỹ khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh. Khi ông mất được vua nhà Mạc ban cho một cái quan tài bằng đồng, vua Minh cũng sai quan sang phúng viếng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày nhỏ Lê Như Hổ đã nổi tiếng thông minh, hiếu học và ăn khỏe, có sức hơn người nên được gọi là Như Hổ.



Dân làng Vông vẫn thường gọi Lê Như Hổ là Cụ Nghè Tiên Châu hay Quan Nghè Lê Như Hổ. Tương truyền, Lê Như Hổ là người có sức vóc to lớn, khôi ngô, vạm vỡ.

Khi trưởng thành do nhà nghèo nên Lê Như Hổ phải ở rể một nhà giàu có, mỗi bữa ông ăn hết nồi cơm thổi 16 đấu gạo, ăn càng nhiều học càng chăm.

Năm 30 tuổi, tài văn chương của ông đã nổi tiếng khắp nơi. Khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời vua Mạc Hiến Tông, ông đỗ Tam giáp tiến sỹ, sau làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh.

Có nhiều giai thoại về tài ăn khỏe của ông như: Trong bữa tiệc mừng bạn đỗ đồng khoa với ông là Nguyễn Thanh quê Thanh Hóa, Lê Như Hổ sai giết bốn con lợn béo, thổi bốn chõ xôi, dọn hai mâm cỗ. Nguyễn Thanh chỉ ăn hết một phần. Lê Như Hổ ăn hết phần mình rồi lại ăn hết mâm cơm của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thất kinh nói: “Ngày xưa có ông Trạng Mộ Trạch (tức Lê Nại) ăn khỏe lắm. Bây giờ tôi thấy ông ăn khỏe hơn cả ông Mộ Trạch”.

Một lần vâng mệnh vua đi sứ phương Bắc, ông đánh chén hết mâm cỗ cao 18 tầng khiến vua quan nhà Minh (Trung Hoa) kinh ngạc, nể phục. Trong chuyến đi sứ này, Lê Như Hổ học được nghề làm dù đem về truyền lại cho dân.

Ông làm quan đến chức Thượng thư, hàm Thiếu bảo, tước Quận công và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc). Nay, tại Văn Miếu Xích Đằng (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) vẫn còn bia đá lưu danh Lê Như Hổ.

Theo những tư liệu còn lưu trên các bia đá ở Văn miếu Xích Đằng thì Lê Như Hổ là người có chức vụ cao nhất được lưu danh trong những người ở Trấn Sơn Nam đỗ Tiến sĩ. Ông là người kỳ tài cả văn lẫn võ.

Sau khi về quê an trí, Tiến sỹ Lê Như Hổ được vua nhà Mạc ban cho toàn bộ đất đai thuộc địa bàn xã Hồng Nam ngày nay.

Đền thờ tiến sỹ nhà Mạc Lê Như Hổ tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Trong đền thờ có rất nhiều câu đối ca ngợi tài đức của ông, trong đó có câu: “Tam giáp khoa danh khai địa thắng Lưỡng triều quan tước thụ văn phong”. Khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời vua Mạc Hiến Tông, Lê Như Hỗ đỗ Tam giáp tiến sỹ

Theo các cụ già trong thôn kể lại, xưa kia đây là vùng đất sình lầy, Lê Như Hổ đã hướng dẫn người dân khai mương làm thủy lợi tưới tiêu, thau chua, rửa mặn cho vùng đất này để trồng lúa nước.

Con sông đào kéo dài từ cống Viên Tiêu (xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên) đến chân Cầu Dí (xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên) mang tên người là chứng tích còn lại đến nay.

Tiến sỹ nhà Mạc-Lê Như Hổ thọ 71 tuổi. Khi ông mất được vua nhà Mạc ban cho một cái quan tài bằng đồng, vua Minh cũng sai quan sang phúng viếng.

Năm 1938, Lê Linh từ được xây dựng trên địa bàn xóm Vông, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để thờ ngài.

Trong đền thờ có rất nhiều câu đối ca ngợi tài đức của ông, trong đó có câu: “Tam giáp khoa danh khai địa thắng Lưỡng triều quan tước thụ văn phong”.

Hàng năm vào ngày kỵ nhật của Tiến sỹ Lê Như Hổ (26.1 âm lịch), dân làng trong thôn lại tổ chức cúng cáo, rước hương đăng, hoa quả xuống lăng mộ (cánh đồng Lăng, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để tưởng nhớ công lao của người.

Sau những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương để trùng tu, tôn tạo, năm 2008, cụm di tích đình, đền, lăng mộ Lê Như Hổ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Theo: Báo Hưng Yên

Tham khảo thêm

Dòng họ Lê Hữu đất Hưng Yên với 6 người đỗ đại khoa, có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Dòng họ Lê Hữu đất Hưng Yên với 6 người đỗ đại khoa, có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Làng Bắc bộ cổ nhất Việt Nam là một làng vang danh đất Hưng Yên, nổi tiếng cả nước, đó là làng nào?

Làng Bắc bộ cổ nhất Việt Nam là một làng vang danh đất Hưng Yên, nổi tiếng cả nước, đó là làng nào?

Những cư dân đầu tiên trên đất Hưng Yên có lẽ là những người nằm dưới khu mộ táng ở Động Xá

Những cư dân đầu tiên trên đất Hưng Yên có lẽ là những người nằm dưới khu mộ táng ở Động Xá

'Lò luyện thi' thời phong kiến ở Việt Nam hóa ra là một làng khoa bảng đất Hưng Yên

"Lò luyện thi" thời phong kiến ở Việt Nam hóa ra là một làng khoa bảng đất Hưng Yên

Đi tìm lời chú giải cho những tấm ảnh cổ xưa chụp Phố Hiến một thời nổi tiếng sầm uất đất Hưng Yên

Đi tìm lời chú giải cho những tấm ảnh cổ xưa chụp Phố Hiến một thời nổi tiếng sầm uất đất Hưng Yên

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Ở xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai (địa phận huyện Tân Phú trước đây) có một quần thể hang động núi lửa rất độc đáo nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng.

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Nhà nông
Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Hai nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ rõ con đường duy nhất để tam nông bứt phá

Nhà nông
Hai nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ rõ con đường duy nhất để tam nông bứt phá

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9

Đọc thêm

Đêm tân hôn chị chồng xộc thẳng vào phòng cưới nói một câu khiến tôi mất ngủ cả tháng trời
Gia đình

Đêm tân hôn chị chồng xộc thẳng vào phòng cưới nói một câu khiến tôi mất ngủ cả tháng trời

Gia đình

Chuyện cũng chẳng to tát, nhưng cách chị thể hiện thì thật sự khiến tôi vừa lo vừa buồn cười.

“ĐT Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3'
Thể thao

“ĐT Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3"

Thể thao

Sau khi bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 7 cầu thủ, ĐT Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik tràn đầy cơ hội tranh vé dự VCK Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia bị FIFA phạt nặng vì dùng 7 cầu thủ nhập tịch “giả mạo' trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0
Thể thao

ĐT Malaysia bị FIFA phạt nặng vì dùng 7 cầu thủ nhập tịch “giả mạo" trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0

Thể thao

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã ra quyết định trừng phạt ĐT Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa qua.

Thành Cát Tư Hãn có phải là người Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có phải là người Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một trong những nhà quân sự nổi tiếng nhất trong lịch sử, từng đưa đế quốc Mông Cổ đạt đến giai đoạn cực thịnh, làm bá chủ lục địa Á-Âu. Ngày nay, có luồng ý kiến cho rằng Thành Cát Tư Hãn có thể được coi là người Trung Hoa. Vậy sự thật như thế nào?

Mới: Bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phải có ý kiến của Bộ GDĐT
Xã hội

Mới: Bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phải có ý kiến của Bộ GDĐT

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển GDĐT để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Hoàng đế Hung Nô nào làm nhục 2 hậu duệ của Tư Mã Ý rồi xử tử, xoá sổ nhà Tây Tấn?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Hung Nô nào làm nhục 2 hậu duệ của Tư Mã Ý rồi xử tử, xoá sổ nhà Tây Tấn?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ một cộng đồng du mục bị dồn vào thế yếu, người Hung Nô dưới sự dẫn dắt của Lưu Uyên và Lưu Thông đã dựng lên một quốc gia đủ sức thách thức các triều đại Hán tộc và xoay chuyển cục diện Trung Hoa.

Lãnh đạo một nước NATO cay đắng nhận ra ông Trump đang biến Ukraine thành gánh nặng của châu Âu
Thế giới

Lãnh đạo một nước NATO cay đắng nhận ra ông Trump đang biến Ukraine thành gánh nặng của châu Âu

Thế giới

Washington đang lùi bước và đẩy trách nhiệm về Ukraine sang châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố.

Ngoại binh thay nhau lập công, Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/2026
Thể thao

Ngoại binh thay nhau lập công, Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/2026

Thể thao

Trong cuộc đọ sức ở vòng 5 V.League 2025/2026, hai ngoại binh Daniel Passira và Luiz Fernando thay nhau toả sáng giúp Hà Nội FC lội ngược dòng vượt qua Đông Á Thanh Hoá với tỷ số 2-1.

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích đòn đánh Kursk của ông Zelensky là canh bạc thảm bại, tổn thất quá đắt
Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích đòn đánh Kursk của ông Zelensky là canh bạc thảm bại, tổn thất quá đắt

Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valerii Zaluzhnyi mới đây lên tiếng chỉ trích chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga được Tổng thống Volodymyr Zelensky ủng hộ, cho rằng tổn thất của Ukraine trong chiến dịch này là “không thể chấp nhận được".

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung
Bạn đọc

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung

Bạn đọc

Việc một phụ nữ đỗ xe ô tô chiếm phần lớn diện tích con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã gây cản trở giao thông, làm bùng phát mâu thuẫn gay gắt với những người hàng xóm, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026
Giáo Dục

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026

Giáo Dục

Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á-AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 26/9.

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng
Doanh nghiệp

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng

Doanh nghiệp

Từ những ngày đầu gian khó trong hành trình gần 4 thập niên, các thế hệ cán bộ, người lao động Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bền bỉ góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong trụ cột cốt lõi năng lượng của Tập đoàn.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (26/9), bão BUALOI đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Ảnh

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh

Chiều 26/9, tại hội trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra.

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'
Thế giới

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'

Thế giới

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị cáo buộc khai man và cản trở công lý trong phiên điều trần trước Quốc hội năm 2020 liên quan đến bê bối Russiagate - cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?
Thể thao

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Thể thao

Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?; Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng của bóng đá châu Á; HLV Pellegrini hé lộ cách giúp Antony hồi sinh; HLV Maresca báo hung tin về Palmer; De Ligt bất bình vì lối sống mê tín của vợ.

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026

Văn hóa - Giải trí

Thông tin do nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ về "Táo Quân 2026" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện
Thế giới

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Thế giới

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp sẽ tạo xung lực để quan hệ hai bên vốn đã bền chặt sẽ trở nên năng động hiệu quả hơn, giúp mở rộng phạm vi quan hệ sang các lĩnh vực mới mang tính toàn cầu - Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic nói với báo chí chiều 26/9.

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn hóa - Giải trí

Chiều nay (26/9) tại Văn phòng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố
Tin tức

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố

Tin tức

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW, ngày 23/9/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn
Chuyển động Sài Gòn

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa thêm 1 đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn trên địa bàn.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú
Nhà nông

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Nhà nông

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14
Tin tức

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 tháng 11/2025.

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa

Chuyển động Sài Gòn

Trận bóng đá giao hữu giữa Đội bóng cán bộ, công chức Thành phố và Đội bóng văn nghệ sĩ TP.HCM chiều 26/9 trên sân Thống Nhất đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục
Nhà đất

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục

Nhà đất

Phiên 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh nhờ VIC tăng 3,8% lên đỉnh vốn hóa 636.000 tỷ đồng, giúp nâng VN-Index và đưa tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng
Chuyển động Sài Gòn

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi với số tiền được cho là lên đến 200 tỷ đồng. Hàng trăm người dân đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
Pháp luật

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
10

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?

Bạn đọc

Theo luật sư, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường (nếu đủ điều kiện được bồi thường) thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ'
Thể thao

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Thể thao

Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng