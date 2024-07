Lớp học "đặc biệt nhất Việt Nam" của cô giáo An, học trò toàn ở độ tuổi 60, 70

Quyết tâm biết chữ

Lớp học xóa mù chữ của cô giáo An ở cửa biển Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân bắt đầu giảng dạy từ năm 2022, với lịch học 3 buổi/tuần, thời gian học bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ.

Đến nay, lớp có 9 "học sinh" (8 nữ, 1 nam) theo học. Trong đó, người được gọi là "đàn em" là ông Nguyễn Văn Sang, năm nay đã 64 tuổi, còn lớn tuổi nhất lớp là bà Nguyễn Thị Thao, đã bước sang cái tuổi 76.

Lớp học "đặc biệt" của cô giáo An luôn đầy ắp tiếng cười với những quyết tâm cao của các cô, chú lớn tuổi. Ảnh: Mến Mến

"Chúng tôi già rồi, nhưng khi hay tin cô An mở lớp dạy chữ, mọi người động viên nhau đăng ký tham gia, vì hồi nhỏ không có điều kiện đi học nên giờ một chữ bẻ đôi cũng không biết", ông Nguyễn Văn Sang nói mọi người đến lớp với quyết tâm học biết chữ để có thể đọc được tên con cháu, hay ra chợ cũng biết biển hiệu họ ghi bán thứ gì mà mua.

Mỗi cô chú trong lớp xóa mù chữ do cô An phụ trách đều có những ước mơ riêng khi biết chữ. Người bảo, học cho biết chữ để khi chết cũng không bị gọi là con ma dốt, người lại nói khi biết chữ rồi thì đi đây đi đó khỏi phải vào nhầm nhà vệ sinh…

Nói về niềm vui của mình, người lớn tuổi nhất của lớp là bà Nguyễn Thị Thao cho biết, khi hay tin cô An mở lớp là bà đăng ký đi học. Ban đầu gia đình không ai đồng ý vì sợ hàng xóm nói ra nói vào, nhưng bà bỏ ngoài tai những lời gièm pha để cấp sách đến lớp.

Cô giáo An cho biết, cách giảng dạy của mình khác so với chương trình của sách giáo khoa vì lớp học toàn là người lớn tuổi, nên họ cần sự ân cần, chỉ dạy từng ly, từng tí một. Ảnh: Mến Mến

"Nhờ đi học mà giờ đây tôi đã biết đọc, biết viết. Mỗi khi đi dự tiệc ở nhà hàng, hay ra chợ tôi tự đọc được nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ, không còn vào lộn phòng như trước", bà Thao nói trong nụ cười đầy niêm vui.

Riêng ước mơ tìm đến con chữ của bà Lư Thị Nem nghe rất mộc mạc. Bà nói bản thân rất thích hát karaoke, nhưng vì không biết chữ nên mỗi khi hàng xóm mời sang nhà góp vui văn nghệ bà đâu có dám đi, vì sợ bà con cười mình dốt.

"Giờ thì khác rồi, từ khi được cô An chỉ dạy, tôi quyết tâm phải học để biết chữ, nay tôi có thể biết đọc, hàng xóm có rủ hát karaoke là tôi sang hát liên tục mấy bài góp vui", bà Nem chia sẻ.

Đối với lớp học "đặc biệt" này, có lẽ cái lo lớn nhất của họ ở thời điểm hiện tại là kỳ thi cuối khóa sắp tới, nhằm đánh giá kết quả học tập của từng người. Dù lo, nhưng ai cũng quyết tâm thi đạt điểm cao.

Ông Nguyễn Văn Sang cho biết, ông dành nhiều thời gian để ôn bài ở thời điểm hiện tại, vì đã học thì phải thi đậu, mà thi đạt điểm cao mới sướng, chứ thi điểm thấp thì buồn lắm. "Nào giờ có thi đâu, hồi hộp lắm, không biết đề thi như thế nào nên cố gắng ôn bài, nhở thi làm bài không được, thua mấy bạn học thì ngại lắm", ông Sang nói.

Chẳng những quyết tâm thi đạt điểm cao để không ngại với bạn học, các cô chú khi thi ai có điểm tốt, được lên lớp còn được UBND xã Nguyễn Việt Khái tặng giấy khen như khích lệ tinh thần học tập.

Nhiệt huyết của cô giáo An

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, bà Đào Thị Thanh An cho biết mình có 14 năm làm giáo viên, và có gần 10 năm thực hiện công việc giảng dạy xóa mù chữ tại địa phương.

"Mình từng trong ngành giáo dục, khi thấy ở cửa biển có nhiều chị em lớn tuổi không biết chữ, đi làm gì ngoài xã hội cũng bất tiện, như việc đi làm giấy tờ, bà con toàn lăn tay nên mình rất thương, và cũng từ đó mình quyết tâm mở lớp học xóa mù chữ này", cô An chia sẻ.

Theo cô An, lớp xóa mù chữ đầu tiên của cô được mở tại cửa biển Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái. Lúc đầu, lớp học chỉ có 3 người, nhưng sau thời gian tích cực vận động các cô, các chú đi học, sĩ số lớp tăng theo từng năm, có năm lên hơn 20 người.

Các cô, các chú đến với lớp học của cô An với những ước mơ giản dị khi biết chữ để có thể đọc được tên con cháu, hay đi đám tiệc ở nhà hàng khỏi phải vào nhầm nhà vệ sinh... Ảnh: Mến Mến

Cô An cho biết, cách mình giảng dạy cũng khác vì "học trò" là người lớn tuổi, khả năng tiếp thu rất chậm, nên cần có phương pháp dạy phù hợp. "Mình phải chịu khó, nhẹ nhàng chỉ dẫn từng chút, không thể dạy theo khuôn khổ, hay theo chương trình giáo dục, mà phải dạy theo kinh nghiệm thực tế. Nghĩa là cảm thấy nói gì để họ dễ hiểu nhất thì dạy, chứ dạy theo sách giáo khoa sẽ không đạt hiệu quả", cô An chia sẻ.

Nói về tấm lòng và sự nhiệt huyết của cô An, bà Trương Kim Lến - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Sào Lưới cho biết, bản thân rất nể phục tấm lòng của cô An nên quyết định hỗ trợ, phụ giúp đứng lớp giảng dạy những khi cô An bận việc.

"Khi đi vận động các cô, các chú đi học, cô An kiên trì vận động chừng nào người ta chịu đi học mới thôi. Khi gia đình không đồng ý thì cô An đến từng nhà năn nỉ, phân tích cho bà con nghe cái lợi khi biết chữ…", bà Lến cho biết, cô An còn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ tập vở, đồ dùng học tập.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho lớp học "đặc biệt" của mình học tập tốt, cô An còn vận động nhà hảo tâm tặng mỗi người một cặp kính lão để nhìn chữ, viết chữ rõ hơn. "Các cô, các chú cảm ơn mình dạy chữ cho họ, còn mình thì cảm ơn ngược lại họ vì đã tạo điều kiện cho mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với xã hội. Ngoài ra, thông qua lớp học này, mình cũng học được từ các cô, các chú về nhân cách sống, tinh thần hiếu học, sự vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống", cô An nói.

Hiện tại, bà Đào Thị Thanh An còn là mẹ đỡ đầu của hơn 30 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với sự nhiệt huyết, cống hiến của mình, bà An từng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, bà còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ban, ngành và UBND huyện Phú Tân.