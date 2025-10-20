Lớp học ở Hà Nội “chơi lớn” ngày 20/10 khiến cả nghìn học sinh toàn trường choáng, tưởng đang dự đám cưới

Cả sân trường Trường THPT Minh Khai, thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, TP Hà Nội đang im ắng bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một dàn bê tráp xếp thành hàng dài tiến vào. Người thì cầm tráp nem, người cầm tráp bim bim, bánh kẹo, hoa, bánh ngọt... Bạn nào cũng áo sơ mi trắng, quần đen, ngực cài hoa cười tươi rạng rỡ khiến cả trường "choáng" như đang dự một đám ăn hỏi của ai đó.

Thế nhưng không phải, đó là màn chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 của 27 nam sinh lớp 12A4 khóa 38 dành cho 20 bạn nữ trong lớp.

Clip nam sinh lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai tặng quà cho các bạn nữ ngày 20/10. Nguồn: NVCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Tuấn Đô, học sinh lớp 12A4 khóa 38 của Trường THPT Minh Khai, thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, TP Hà Nội hào hứng chia sẻ: "Ý tưởng “đi bê tráp” xuất phát khi chúng em bắt gặp hàng loạt video đám cưới, đám hỏi trên mạng xã hội. Vì đang là mùa cưới nên các video ấy rất "hot". Chúng em đã nghĩ sao không thử làm một phiên bản "đám cưới học đường" nhân dịp 20/10. Như vậy vừa vui, vừa ý nghĩa, lại phù hợp với lứa tuổi và quy định của nhà trường”.



Dù kế hoạch chỉ nảy ra trước lễ một ngày nhưng các chàng trai 12A4 đã nhanh chóng đoàn kết bắt tay vào hành động. Buổi sáng cả lớp cùng góp tiền, buổi chiều 3h tập trung chia việc. “Ban đầu chúng em chỉ định làm tráp bim bim nhưng càng làm càng nhiều ý tưởng lóe lên nên thành phẩm cũng đa dạng hơn”, Đô nói.

Mục tiêu lớn nhất, theo đại diện lớp, không phải để gây chú ý mà để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, những món quà tinh thần thực sự ý nghĩa để nói lên sự tuyệt vời của các bạn nữ và cô giáo. Quá trình chuẩn bị tuy có vất vả khi đi lại giữa thời tiết nắng và phải thức khuya để hoàn thành nhưng đã giúp cả lớp thêm đoàn kết và hiểu nhau hơn. Ngay sau khi làm xong là 11h tối, ai cũng vui vì các món quà đã được hoàn thành sẵn sàng cho cho ngày trọng đại, dù rất mệt.

"Chúng em không tập đi lại hay diễn thử, chỉ động viên nhau "Đừng ngại, cứ cười tươi mà đi". Vì là năm cuối cấp nên chúng em quyết định chơi lớn một lần", Đô cười chia sẻ.



Đội hình bê tráp tiến vào sân trường. Ảnh cắt từ clip

Vậy là sáng ngày 17/10, đội hình “bê tráp” bước ra sân trường, cả ngôi trường Minh Khai bất ngờ rộn ràng. Cả nghìn học sinh, thầy cô đều đổ ra xem và thích thú quay video.

“Cả trường bất ngờ vì có lớp dám làm thế. Các cô cười tươi, các bạn nữ xúc động, còn học sinh các lớp khác vỗ tay, hò reo như đang dự một đám cưới thật. Chúng em rất tự hào khi làm mọi người vui, thấy việc mình làm càng ý nghĩa hơn. Nó lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết và gắn bó trong trường học”, Đô nói thêm.

Các bạn nữ thích thú với món quà 20/10. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ dịp 20/10 năm nay, lớp 12A4 thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết từ ngày đầu vào học. “Những năm trước chúng em cũng tổ chức nhưng quy mô nhỏ hơn mà vẫn vui và ý nghĩa không kém. Đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, lớp được trang trí, tham gia hội chợ xuân, gói bánh, hát múa – đó là thời gian đáng nhớ nhất của tuổi học sinh chúng em”, Đô chia sẻ.

Đoạn clip sau đó được lớp chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều học sinh các trường khác bình luận ngưỡng mộ, muốn “học hỏi bí kíp đoàn kết và sáng tạo” của lớp 12A4. Nhiều phụ huynh cũng khen ngợi và cho biết học sinh cứ thế này sẽ không còn bạo lực học đường.

Ngày 20/10 ý nghĩa năm cuối cấp của lớp 12A4. Ảnh: NVCC

Đại diện lớp bày tỏ: "Chúng em tin rằng, khi mọi người biết yêu thương, tôn trọng và trân trọng sự khác biệt của nhau, khi có sự gắn kết thông qua những hoạt động ý nghĩa thì bạo lực sẽ không còn chỗ đứng. Với chúng em độ tuổi này đang là độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh, những kỷ niệm đẹp này sẽ là những dấu son sáng trong thời học sinh của mỗi thành viên 12A4".