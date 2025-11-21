Lũ dữ vùi lấp nhà ở Gia Lai, gia đình bất lực đưa linh cữu mẹ vào chùa lo tang

Nhà sập sau sạt lở, con trai phải đưa mẹ vào chùa lo tang

Ngày 21/11, khi sóng biển vừa tạm lặng sau nhiều ngày dữ dội, đoàn công tác phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã lên tàu sang làng chài Hải Minh, điểm dân cư đang bị cô lập nhiều ngày do lũ và sạt lở núi, để mang nhu yếu phẩm và thăm hỏi bà con. Đây là chuyến đi đầu tiên sau nhiều ngày bị kẹt lại do thời tiết biển động mạnh, khiến đường biển bị "phong tỏa".

Anh Trần Văn Tri (SN 1993, ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) kể về giây phút nhà bị sập. Video: DT.

“Sóng lớn nên nhiều ngày qua không thể sang được. Hôm nay tranh thủ trời bớt gió, chúng tôi cố gắng đến thăm bà con, mong mọi người sớm vượt qua giai đoạn quá khó khăn này”, ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn nói.

Anh Trần Văn Tri (SN 1993, làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người con vừa mất mẹ, vừa chứng kiến mái nhà mình bị vùi trong đất đá. Ảnh: DT.

Trong đống hoang tàn nơi triền núi sạt xuống, câu chuyện khiến những người có mặt không khỏi nghẹn lại là trường hợp của gia đình anh Trần Văn Tri (SN 1993) - người con vừa mất mẹ, vừa chứng kiến mái nhà mình bị vùi trong đất đá.

“Tôi mới đi ra coi ghe thì người dân gọi bảo nhà sập rồi. Chạy về thì ba mẹ bị vùi lấp. Chỉ cứu được ba, còn mẹ nằm sâu dưới đất. Nhờ bà con và anh em hải đội đào mới đưa được mẹ ra”, anh Tri run giọng kể.

Vợ chồng bà Chim có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Căn nhà nhỏ, nơi gia đình trú ngụ bao năm, giờ chỉ còn là nền đất nham nhở. Không còn bất kỳ góc nào để đặt quan tài, không còn một mái che để lập bàn tang. Giữa hỗn độn ấy, anh Tri và 2 người con gái, đành phải đưa linh cữu mẹ vào chùa gần đó để quàn tạm.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn trao quà hỗ trợ cho người dân làng chài Hải Minh. Ảnh: DT.

“Nhà sập hết rồi… không còn chỗ lo hậu sự nên phải nhờ chùa. Cảm ơn bà con, lối xóm và chính quyền đã giúp gia đình lúc hoạn nạn. Nhưng thực sự, nỗi đau này lớn quá”, anh nghẹn lời. Bí thư Đảng uỷ phường Quy Nhơn, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên hỗ trợ để gia đình sớm dựng lại mái nhà mới.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn và ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường, thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Chừ, người dân làng chài, nhớ lại khoảnh khắc cứu hộ: “Lúc sạt lở xảy ra, bà con chạy tới ngay nhưng không kịp. Phải dùng xô hốt đất, búa đập tường, thấy cả bàn tay thò ra và bóng điện trong nhà vẫn sáng…”.

Mang theo quà cả sự sẻ chia đến làng chài

Trong chuyến thăm, phường Quy Nhơn trao 20 suất quà cho người dân làng chài, 5 suất quà cho Hải đội Biên phòng 2, trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai - lực lượng đang túc trực hỗ trợ bà con, dọn dẹp hiện trường. Gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Các mạnh thường quân đi cùng đoàn cũng gửi thêm phần hỗ trợ riêng cho gia đình anh Tri.

Ngôi nhà bị đổ sập ở làng chài Hải Minh, sau vụ sạt lở. Ảnh: DT.

Những phần quà không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời giữa lúc tang thương bao trùm làng biển.

Giữa tiếng sóng vẫn gào ngoài khơi và những tảng đá còn lở loang trên triền núi, hình ảnh linh cữu người mẹ nằm trong gian chùa vì nhà bị vùi lấp trở thành nỗi ám ảnh nghẹn ngào, một ký ức đau đớn mà người dân Hải Minh sẽ khó quên.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn trao quà hỗ trợ cho người dân. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, vụ việc sạt lở xảy ra quá thương tâm ở làng chài Hải Minh. Tới đây, chính quyền sẽ tính toán để bảo đảm an toàn cho người dân.

“Khi thiên tai đến, mọi chuyện đều nhờ quân dân và lực lượng chính quyền ở làng chài lo liệu. Lẽ ra chúng tôi phải sang thăm bà con sớm hơn nhưng mưa lũ lớn quá, không thể lên tàu thuyền sang đây được. Khi nghe tin có thể đi, chúng tôi đi ngay, mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Toàn nói.