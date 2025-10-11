Luật sư hàng đầu: “Malaysia tốt nhất đừng đối đầu FIFA"

Bóng đá Malaysia sẽ “tội chồng tội” nếu không hợp tác với FIFA?

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của họ đã bị FIFA đưa ra án phạt vào cuối tháng 9 vừa qua. Lý do FIFA quyết định phạt FAM cùng 7 cầu thủ này là việc họ có dấu hiệu cố ý làm sai lệch giấy tờ để có thể khoác áo ĐT Malaysia.

Vào ngày 10/6, đỉnh điểm của sự chú ý và cũng dẫn tới những rắc rối cho FAM là khi ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ hai vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân nhà Bukit Jalil. Trong cuộc so tài này, ĐT Malaysia tung ra đội hình xuất phát với hầu hết là cầu thủ nhập tịch và đã chơi áp đảo để thắng chung cuộc 4-0.

ĐT Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ ở trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi trận đấu này kết thúc, FIFA đã nhận được đơn kiện về nhiều cầu thủ nhập tịch có vấn đề liên quan đến giấy tờ. Theo đó, sau khi điều tra, FIFA đã xác định ĐT Malaysia sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ không đúng quy định nên đã đưa ra án phạt với FAM, còn 7 cầu thủ nhập tịch không có giấy tờ phù hợp cũng bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

FAM sau đó cho rằng vấn đề này là do “lỗi đánh máy” và khẳng định họ sẽ thuê luật sư giỏi để quyết định kháng cáo. Mặc dù vậy, thời hạn kháng cáo 10 ngày mà FIFA cho phép cũng đã kết thúc. Dù FAM vẫn khẳng định họ sẽ quyết tìm cách thay đổi tình hình, nhưng dường như mọi thứ đều đang trở nên phức tạp với tổ chức này cũng như 7 cầu thủ nhập tịch sai luật.

Hiện tại, truyền thông Malaysia chưa đưa ra thông tin mới về sự việc này. Nhưng theo thông tin chia sẻ từ Ted Trần TV, luật sư thể thao Richard Wee đã có những cảnh báo đối với FAM trong cuộc đấu với FIFA. Luật sư Richard Wee nhận định: “Trường hợp của Timor Leste cho thấy quá trình xử lý kỷ luật của FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) có thể mất từ 1 đến 2 năm. Chìa khóa cho FAM hiện nay là sự minh bạch và hợp tác chứ không phải đối đầu”.

Ngoài ra, luật sư Richard cho rằng, nếu FAM kháng cáo không thành công, họ sẽ chịu tổn thất về tài chính và có thể phải chịu thêm án phạt cấm thi đấu nhiều năm, giống như Timor Leste. Trước đó, vào năm 2016, AFC đã quyết định loại ĐT Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023 sau khi phát hiện họ có 12 cầu thủ gốc Brazil thi đấu cho đội tuyển nước này trong giai đoạn 2011-2015 nhưng sử dụng giấy tờ giả. LĐBĐ Timor Leste bị cáo buộc “thiếu trung thực và vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA”.

FAM và ĐT Malaysia đối diện với rất nhiều khó khăn nếu kháng cáo không thành công. Ảnh: VFF

AFC đã hủy toàn bộ kết quả các trận đấu có cầu thủ vi phạm của ĐT Timor Leste, cấm vĩnh viễn về hoạt động có liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp với một số quan chức của LĐBĐ Timor Leste. Ban đầu, LĐBĐ Timor Leste phủ nhận cáo buộc và kháng cáo lên FIFA. Nhưng sau gần 3 năm điều tra (từ 2015 đến 2018), LĐBĐ Timor Leste đã phải thừa nhận sai phạm khiến họ phải cải tổ lại bộ máy, bị cô lập trên bình diện khu vực, lỡ cơ hội đá vòng loại 2 kỳ Asian Cup. Đây chính là tấm gương mà FAM cần phải soi vào để xác định điều họ đã, đang và sẽ phải đối diện với những rắc rối về 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong trường hợp FAM không thể chứng minh được họ trong sạch, quyết định phạt của FIFA giữ nguyên thì AFC cũng sẽ “ra tay”. Nếu điều này trở thành sự thật, FAM có thể bị phạt, đồng thời ĐT Malaysia cũng có nguy cơ nhận nhiều án kỷ luật nghiêm khắc, không loại trừ việc bị hủy bỏ kết quả một số trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 và bị xử thua 0-3.