Tin nóng 11/10: HLV Kim Sang-sik mạnh tay, loại một loạt “công thần" ở ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik mạnh tay, loại một loạt “công thần" ở ĐT Việt Nam?

Chiến thắng 3-1 trước ĐT Nepal giúp ĐT Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn để lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu phòng ngự cũng như khả năng dứt điểm.

Sau trận đấu, rất nhiều NHM cho rằng, một số trụ cột dường như không thi đấu đúng với khả năng của mình hay đúng hơn là có dấu hiệu mất động lực. Chính vì thế, ở trận lượt về tới đây trên sân Thống Nhất, họ hy vọng HLV Kim Sang-sik sẽ làm mới ĐT Việt Nam bằng cách đặt niềm tin vào hàng loạt cầu thủ U23.

Nhiều cầu thủ U23 đang có phong độ cao.

Thực tế, trong tay HLV Kim Sang-sik đang có nhiều gương mặt U23 triển vọng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh hay các tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc. Không loạt trừ khả năng, những cầu thủ này sẽ xuất phát ngay từ đầu ở cuộc tái đấu với ĐT Nepal.

M.U chi đậm 90 triệu euro tranh sao trẻ của Juventus với Chelsea

M.U đang lên kế hoạch chi tới 90 triệu euro để chiêu mộ Kenan Yildiz, tài năng trẻ 20 tuổi của Juventus, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Theo Caught Offside, “Quỷ đỏ” xem Yildiz là mục tiêu hàng đầu, trong khi Chelsea và Arsenal cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, Juventus không muốn bán và đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đã có hơn 90 lần ra sân, ghi 18 bàn thắng, được ví như Del Piero và Laudrup nhờ phong cách chơi sáng tạo và điềm tĩnh.

Nếu thương vụ diễn ra, Yildiz có thể trở thành người kế vị Bruno Fernandes tại M.U, mở ra một “cuộc chiến chuyển nhượng” khốc liệt giữa các ông lớn Ngoại hạng Anh vào mùa hè 2026.

Chuyên trang chuyển nhượng mong ĐT Việt Nam sớm dự World Cup

Fanpage chính thức của Transfermarkt - chuyên trang chuyển nhượng định giá cầu thủ đã cập nhật giá trị đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại là 4,93 triệu Euro. Transfermarkt viết: "102 triệu dân và vẫn đang tăng trưởng, Việt Nam tiếp tục gõ cửa lịch sử. Liệu những Ngôi Sao Vàng cuối cùng có màn ra mắt World Cup của họ sớm không”.

Giá trị chuyển nhượng của ĐT Việt Nam hiện tại là 4,93 triệu Euro.

Giá trị chuyển nhượng của ĐT Việt Nam hiện tại giảm khá nhiều so với thời gian trước là do chính sách trẻ hóa đội hình của HLV Kim Sang-sik. Rất nhiều cầu thủ trẻ ở cấp độ U23 được triệu tập, thậm chí có cầu thủ còn chưa được định giá trên thị trường chuyển nhượng của Transfermarkt. Trong khi đó những ngôi sao lớn như Filip Nguyễn, Quang Hải, Nguyễn Xuân Son không có tên.

Hiện tại ĐT Việt Nam đã không còn cơ hội dự VCK World Cup 2026. Tuy nhiên "Rồng Vàng" cũng được định hướng đặt mục tiêu tham dự World Cup giai đoạn 2034 đến 2045. Khi số lượng đội tuyển dự World Cup được mở rộng, cơ hội cho ĐT Việt Nam góp mặt cũng sẽ được tăng lên.

Olmo lỡ El Clasico vì chấn thương

Trong đợt hội quân lần này, HLV Luis de la Fuente đã triệu tập 5 cầu thủ của Barcelona, gồm: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Pedri và Ferran Torres. Tuy nhiên, do tái phát chấn thương háng gặp phải ở loạt trận FIFA Days giữa tháng trước, Yamal đã rút lui khỏi 2 trận đấu với Georgia và Bulgaria tại vòng loại World Cup 2026.

Sau Yamal, thêm 1 cầu thủ nữa của Barcelona phải rút khỏi ĐT Tây Ban Nha là Dani Olmo. Trong khi Yamal không lên tuyển thì Olmo vẫn hội quân. Tuy nhiên, trước trận tiếp đón Georgia vào rạng sáng mai, tiền vệ 27 tuổi đã phải trở lại Barcelona vì chấn thương.

Theo chẩn đoán ban đầu, Olmo gặp vấn đề ở bắp chân. Hôm nay, cựu tiền vệ Leipzig sẽ được kiểm tra thêm tại Barcelona để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha và xứ Catalan, anh có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần, qua đó lỡ trận làm khách trước Real Madrid tại vòng 10 La Liga vào ngày 26/10 tới.

Hậu vệ Tottenham “mỉa mai" đồng đội trên mạng xã hội

Rạng sáng nay, ở trận giao hữu quốc tế, ĐT Anh đã hạ gục xứ Wales 3-0. Về phần mình, Djed Spence đã thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây là trận đá chính đầu tiên của hậu vệ cánh phải 25 tuổi cho Tam sư.

Bức ảnh chế của Djed Spence trên Instagram.

Trong khi đó, đồng đội của Spence tại Tottenham, Brennan Johnson ra sân ngay từ đầu cho xứ Wales, trước khi bị thay ra ngoài vào phút 76.

Sau trận đấu, Djed Spence lên mạng xã hội Instagram để ăn mừng chiến thắng. Ngôi sao người Anh đã đăng tải 1 bức ảnh từ tựa game nổi tiếng “Grand Theft Auto”. Đáng chú ý, anh ghép mặt Johnson vào 1 chú chó, đồng thời cho mặt mình vào người chủ cầm xích, kèm nội dung: “Thật hạnh phúc khi trận đấu ra mắt ĐT Anh kết thúc bằng 1 chiến thắng tuyệt vời.