Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: 3 trường đại học nào “rút” công bố trước đó?

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Trong ngày 20/8, có 3 trường đã công bố điểm chuẩn đại học 2025 là Trường Đại học Tân Trào, ĐH Hùng Vương TP.HCM, ĐH Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ngày 20/8, thông báo của Bộ GDĐT cho biết quyết định nâng số lần lọc ảo lên 10, tăng thêm 4 lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025, đồng thời, Bộ GDĐT yêu cầu các trường đại học không công bố điểm trúng tuyển trước lần ảo cuối cùng lúc 12h30 ngày 22/8 trên hệ thống.

3 trường đại học trên đã rút lại công bố trước đó và cho biết điểm trúng tuyển sẽ được thông báo trong chiều 22/8.

Trường Đại học Tân Trào cho biết, Bộ GDĐT ban hành văn bản điều chỉnh lọc ảo thêm 4 lần nữa. Lý do là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, do đó, Trường Đại học Tân Trào sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào chiều ngày 22/8.

Điểm chuẩn công bố trước đó của nhà trường.

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM cũng thông báo, thời gian công bố điểm trúng tuyển (dự kiến) vào 13h ngày 22/8/2025, thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học từ ngày 23/8/2025 đến 17h ngày 30/8/2025.

Điểm chuẩn công bố ngày 20/8 của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM.

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo về việc điều chỉnh thời điểm công bổ điểm trúng tuyển trình độ đại học, hình thức chính quy năm học 2025 – 2026, cụ thể như sau:

Thời điểm công bố điểm chuẩn trúng tuyển (dự kiến): sau lần lọc ảo cuối cùng trên Hệ thống của Bộ GDĐT và trước 17h ngày 22/8/2025.

Thời hạn xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) trước 17h ngày 30/8/2025.

Thời gian hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường, từ 23/8/2025 đến hết ngày 7/9/2025 (từ 7h30 đến 17h30, tất cả các ngày kể cả thứ Bảy và Chủ nhật – trừ ngày Lễ Quốc khánh theo quy định).

Trước đó, ngày 20/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương đã thông qua điểm trúng tuyển đối với 3 phương thức xét tuyển của năm 2025.

Với công bố trước đó, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển theo các tổ hợp 3 môn của Trường Đại học Thái Bình Dương là 15 điểm.

Theo đó, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển theo các tổ hợp 3 môn là 15 điểm. Phương thức xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18. Điểm xét tốt nghiệp THPT là 5,5 điểm.

Riêng với ngành luật, điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT tổ hợp 3 môn là 18 điểm, điểm xét tốt nghiệp THPT là 6 điểm và xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18 điểm.