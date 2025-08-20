Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 mới nhất khi nào?

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 mới nhất sau khi lùi

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 mới nhất sau khi lùi sẽ vào 16h thứ 6, ngày 22/8/2025.

Bộ GDĐT trưa 20/8 cho biết lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025, sẽ lọc ảo thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Lý do là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày, thay vì từ 17h hôm nay như dự kiến.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau: