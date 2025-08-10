Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 15:30 GMT+7

Lý do chiếc tàu ở Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 10/08/2025 15:30 GMT+7
Một đơn vị hoạt động du lịch lặn biển đã đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để phục vụ lặn biển cao cấp ở Côn Đảo. Con tàu này dài 52m, gỉ sét, không được sử dụng và neo đậu tại Côn Đảo vài năm nay.
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive - đơn vị chuyên phục vụ lặn biển tại Côn Đảo đã đề xuất với Sở Du lịch TP.HCM và các đơn vị liên quan, về việc đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để phục vụ lặn biển

Tàu Sheng Li là tàu chở hàng đông lạnh, được đóng từ năm 2002 với chiều rộng 8,5m, chiều dài 52m, trọng tải ước tính 12.000 tấn. 

Hiện tàu Sheng Li han gỉ, hư hỏng nặng. Con tàu đang neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo.

Tàu Sheng Li gỉ sét, không được sử dụng và neo đậu tại Côn Đảo vài năm nay. Ảnh: Amadive

Công ty Amadive lập đề án và đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Theo doanh nghiệp, việc đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo, góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Phía doanh nghiệp tin rằng điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút phân khúc khách cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương.

Xác tàu Sheng Li đắm sẽ trở thành một rạn san hô nhân tạo, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.

Việc hình thành điểm lặn mới cũng giúp giảm áp lực khai thác lên các rạn san hô tự nhiên, tạo điều kiện để chúng phục hồi và phát triển bền vững.

Trao đổi với Dân Việt chiều 10/8, ông Ngô Tuấn Tú - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, cho biết nếu được thông qua, công ty cam kết thực hiện đề án này theo đúng quy trình và quy định pháp luật, bảo đảm các yếu tố về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và cảnh quan biển.

“Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của dự án, tin tưởng vào tính khả thi cũng như những lợi ích lâu dài mang lại cho Côn Đảo nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung”, ông Tú nói.

Rà soát vấn đề môi trường khi đánh chìm tàu Sheng Li

Liên quan đề án và đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo của công ty Amadive, Sở Du lịch TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Amadive đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để phục vụ lặn biển cao cấp ở Côn Đảo. Ảnh: Amadive

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở cơ bản thống nhất đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo, giúp thu hút khách trong và ngoài nước, cũng như góp phần phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Sở Du lịch TP.HCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, kiểm tra, cập nhật, đánh giá và dự báo về địa điểm đánh chìm với diện tích vùng nước đã quy hoạch và khả năng ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu Sheng Li và phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Đồng thời, thơ Sở Du lịch TP.HCM, cần có kế hoạch giám sát, cập nhật chất lượng vùng nước biển, đảm bảo không bị ô nhiễm đến các khu vực xung quanh, và khả năng ảnh hưởng đến vùng nước các bãi tắm phục vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Doanh nghiệp phản ánh có tình trạng đầu cơ vé máy bay, phòng tại Côn Đảo, tới ngày không thấy khách đâu

Doanh nghiệp phản ánh có tình trạng đầu cơ vé máy bay, phòng tại Côn Đảo, tới ngày không thấy khách đâu

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu sắp khánh thành, khách trầm trồ vì quá hoành tráng

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở Vũng Tàu sắp khánh thành, khách trầm trồ vì quá hoành tráng

