Thăm Vườn Quốc gia Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh được tặng một tấm hộ chiếu đặc biệt

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 19:15 GMT+7
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo, thăm và làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh được tặng một tấm hộ chiếu đặc biệt - Hộ chiếu vườn quốc gia Việt Nam.
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo, nhân chuyến công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cùng với đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND và các Sở, ban ngành thành phố dành thời gian đến thăm, trao đổi ý kiến với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho báo cáo với Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác một số thông tin cơ bản về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học rừng, biển của Vườn quốc gia Côn Đảo; định hướng quản lý, bảo tồn, phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo đến 2030 tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tìm hiểu về Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Theo đó, Vườn Quốc gia Côn Đảo là một trong 34 vườn quốc gia Việt Nam vừa có hệ sinh thái rừng, vừa có hệ sinh thái biển, vừa là khu rừng đặc dụng nhưng đồng thời cũng là khu bảo tồn biển có tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế, đã được Thủ tướng chính phủ thành lập và phê duyệt quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Vườn Quốc gia Côn Đảo có tổng diện tích gần 20.000ha trong đó hợp phần bảo tồn rừng trên các đảo 5.890ha, hợp phần bảo tồn biển 14.000ha với các hệ sinh thái rất đa dạng phong phú gồm: Rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, rừng tre nứa, rừng ngập mặn,... Tại đây đã ghi nhận được 1.077 loài thực vật rừng, 155 loài động vật rừng, trong đó có nhiều loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh được trao tặng cuốn hộ chiếu vườn quốc gia Việt Nam. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo. 

Sinh vật biển có 1.725 loài, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm…nổi bật nhất là quần thể rùa biển, Dugong ( bò biển) một số loài thú biển quý hiếm như cá voi, cá heo, chim biển… với sinh cảnh sống rất đa dạng, phong phú và hấp dẫn để thu phút phát triển loại hình du lịch sinh thái gắn với phát triển bền vững Côn Đảo.

Thay mặt đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phải tiếp tục phối hợp cùng với Đặc khu Côn Đảo bảo tồn, giữ gìn tài nguyên rừng, tài nguyên biển, đa dạng sinh học của vườn, góp phần làm cho Côn Đảo phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, hài hòa giữa thiên nhiên với con người.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho đã trao tặng hộ chiếu các Vườn quốc gia Việt Nam cho Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác, nhằm lan tỏa thông điệp kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Hộ chiếu vườn quốc gia Việt Nam được triển khai từ cuối năm 2024.

Sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia là một trong những nội dung quan trọng trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT, nay là Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Suntory PepsiCo Việt Nam được ký kết vào ngày 11/7/2024 trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác công – tư phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, khởi động sáng kiến Hộ chiếu vườn quốc gia.

Cuối năm 2024, lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia với mục tiêu tạo cơ chế thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; tạo động lực cho du khách trải nghiệm và khám phá các giá trị của hệ sinh thái rừng; từng bước hình thành cơ chế tài chính bền vững và tạo đà cho các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên có cơ sở hạ tầng du lịch có lượt du khách đến tham quan, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng đến các giá trị bền vững của hệ sinh thái.

Trong giai đoạn đầu, hộ chiếu vườn quốc gia được áp dụng tại 34 vườn quốc gia thuộc hệ thống rừng đặc dụng có hoạt động du lịch. Khách du lịch trong nước và quốc tế có thể sở hữu hộ chiếu bằng hình thức bản giấy hoặc hộ chiếu điện tử.

Du khách sở hữu hộ chiếu cũng sẽ có cơ hội nhận được các ưu đãi, giải thưởng khi đặt chân đến các vườn quốc gia và đáp ứng đủ các điều kiện theo yêu cầu.

Có hộ chiếu vườn quốc gia, khách du lịch nhận được những lợi ích về sức khỏe và tinh thần thông qua việc trải nghiệm thiên nhiên; được trang bị các kiến thức và truyền cảm hứng để hành động cùng bảo tồn thiên nhiên; có cơ hội nhận các giải thưởng từ chương trình khi tích cực tham quan trải nghiệm các vườn quốc gia; có cơ hội nhận các ưu đãi dịch vụ khi tham gia du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia.

Với hộ chiếu vườn quốc gia, hoạt động du lịch sinh thái tại vườn quốc gia được quảng bá rộng rãi thông qua app, cuốn hộ chiếu và chia sẻ trên các kênh truyền thông của chương trình; tăng số lượng khách đến tham quan, trải nghiệm; tăng các địa điểm và loại hình trải nghiệm để khuyến khích du khách tích điểm; thúc đẩy việc hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

