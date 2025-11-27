Chủ đề nóng

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 27/11/2025 21:18 GMT+7
Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.
Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM chính thức đóng cửa từ ngày 27/11, trước đó theo ghi nhận của phóng viên cơ sở này không đóng cửa cuốn vẫn có bảo vệ túc trực ở trong và ngoài cơ sở. Ảnh: CH

Ngày 27/11, hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.

Đơn vị cho biết đây là “quyết định rất khó khăn”, bày tỏ tiếc nuối vì không thể tiếp tục phục vụ khách hàng ở thời điểm hiện tại.

Mailisa gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ khách hàng để vượt qua giai đoạn được cho là nhiều biến động. Doanh nghiệp không nêu rõ lý do cụ thể hay thời điểm hoạt động trở lại.

Thông báo tạm ngừng diễn ra chỉ sau chưa đầy một tháng hệ thống thẩm mỹ viện này liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý, kiểm tra, và thu hồi sản phẩm trên quy mô lớn. Từ một thương hiệu nổi tiếng với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, Mailisa rơi vào tình trạng đóng cửa đồng loạt và gián đoạn dịch vụ.

Biến động lớn nhất xảy ra vào ngày 21/11, khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) và ông Hoàng Kim Khánh, hai người điều hành hệ thống, với cáo buộc "buôn lậu".

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng chủ hệ thống này đã nhập nhiều lô mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc. Sau đó, họ bị cáo buộc thay đổi nhãn mác, làm giả xuất xứ "Hong Kong (Trung Quốc)" trước khi phân phối ra thị trường dưới thương hiệu cao cấp.

Động thái khởi tố khiến hoạt động của hệ thống Mailisa gần như tê liệt hoàn toàn, đồng thời khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi lớn về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm đã từng sử dụng.

Trước đó, đầu tháng 11, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét nhiều cơ sở của Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ và một số tỉnh thành khác. Trụ sở chính tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) cũng nằm trong diện kiểm tra.

Việc khám xét được tiến hành để xác minh những dấu hiệu sai phạm liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm, nguồn gốc sản phẩm và hoạt động dịch vụ làm đẹp.

Chỉ ít ngày sau, nhiều cơ sở của Mailisa đã lần lượt đóng cửa, ngưng tiếp khách. Nhiều khách hàng phản ánh không thể liên hệ được, số điện thoại chăm sóc khách hàng cũng tạm dừng hoạt động.

Ngay sau khi chủ hệ thống bị khởi tố, Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare, doanh nghiệp liên quan đến Mailisa phân phối.

Lý do thu hồi là công ty này không cung cấp được hồ sơ PIF (Product Information File) theo quy định, làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm.

Nhiều khách hàng từng chi hàng chục triệu đồng để mua sản phẩm Mailisa đã bày tỏ lo lắng, cho biết chất lượng sử dụng không như quảng cáo và hiện không biết liên hệ với ai để giải quyết quyền lợi.

