OSAD “thoát khỏi sự gò bó trong âm nhạc” với album đầu tay kết hợp cùng onionn., producer đứng sau thành công của Sơn Tùng và Mono. Anh chia sẻ sau mỗi lần thất bại, anh lại muốn "đánh cược" to hơn và không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng ăn may chỉ bằng một bài “Người âm phủ”.