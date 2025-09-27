Mâu thuẫn tình cảm, đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

Ngày 27/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt giữ Vũ Phương Nhung, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.



Theo đó, khoảng 20h10 ngày 26/9/2025, trên địa bàn Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Khu vực hiện trường vụ án xảy ra tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Kết quả, trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung - nghi phạm gây ra vụ trọng án nêu trên.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai của nghi phạm và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.



Cụ thể, khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; vợ của Nhung). Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.