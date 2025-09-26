Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không, ngụy trang trong bánh kẹo, sữa





Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam. Cơ quan điều tra bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ma túy dạng ketamin và một số vật chứng liên quan.

Cơ quan chức năng giám định tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng gồm: Hồ Quang Anh (SN 2003, trú tại xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú tại Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các nước Châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. Các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ.

Hai đối tượng Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết tại cơ quan điều tra.

Sau quá trình điều tra, ngày 12/9, Ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương, đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết có gửi 1 thùng hàng chứa ma tuý lên xe khách, sau đó thuê xe taxi chở “hàng” đến một địa điểm chờ người nhận hàng và đem đi nơi khác tiêu thụ.

Khoảng 20h cùng ngày, Ban Chuyên án phát hiện xe taxi đến nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng, Công an các xã: Quỳnh Sơn, Sơn Lâm chia 2 mũi công tác bắt đồng loạt 2 đối tượng.

Tang vật của vụ án.

Một mũi công tác ập vào bắt quả tang Hồ Quang Anh, khi đối tượng đang trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 4 kg ma túy dạng Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ, thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt đối tượng Lô Thị Anh Tuyết về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.