Ngày 26/9, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 thanh-thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội).

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình, khiến nhiều em bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình ảnh camera an ninh và clip người dân ghi lại cho thấy vụ ẩu đả dữ dội giữa hai nhóm thanh niên tại xã Thường Tín. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn ghen tuông cá nhân, nhưng đã để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến người dân bất an về tình hình an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bảo khai: “Trong quá trình truy đuổi nhóm bên kia, bọn em có lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi, chạy với tốc độ khoảng 70km/h. Trong nhóm cũng có người chửi bới. Khi đến đoạn tiểu khu Nguyễn Du thì va chạm với xe máy của đối phương, dẫn đến xô xát”.

Còn Nguyễn Bá Học khai: “Khi hai xe bắt đầu tông nhau thì cả bọn ngã ra. Một bạn bên kia lao vào đạp em nên em đánh lại, sau đó đánh thêm một bạn khác. Em còn cầm bàn đập đối phương. Lý do em hành xử côn đồ như vậy là vì quá nóng, không kiểm soát được bản thân. Khi bị công an bắt, em biết là mình sai”. Nhắc đến gia đình, Học bật khóc: “Con xin lỗi cả nhà, con sai rồi. Các bạn không nên gây gổ đánh nhau, ngồi trong này khổ lắm”.

Còn Lê Thanh Lâm khi nhắc đến gia đình cũng òa khóc: “Rất ân hận, rất sợ phải đi tù. Thương bố mẹ nhiều lắm. Bà ơi, bố mẹ ơi…; con nhớ mọi người lắm. Con xin lỗi cả nhà”.

Trước đó, các đối tượng tỏ ra côn đồ, hung hãn, nhưng khi đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, họ mới bật khóc, tỏ rõ sự ân hận khi nhắc đến gia đình. Chỉ vì cả nể bạn bè, thích thể hiện bản thân, nhiều em đang đánh mất tương lai, đánh mất cả niềm tin và kỳ vọng của người thân.

Khoảng 22h50 ngày 13/9, Công an xã Thường Tín qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội đã tiếp nhận thông tin về vụ gây rối trật tự công cộng tại tiểu khu Nguyễn Du. Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương có mặt, tiến hành điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh: Khoảng 21h cùng ngày, Lê Thanh Lâm (SN 2009) cùng Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2009), Nguyễn Cảnh Quân (SN 2008), Lương Thế Phong (SN 2006), Trần Văn Thành (SN 2008) – đều trú tại thôn Thượng Đình, xã Thường Tín và Nguyễn Đức Anh (SN 2008, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) đi uống nước tại thôn Nguyễn Du.

Tại đây, nhóm Lâm thấy chị Nguyễn L.A. (người yêu cũ của Lâm) đang livestream Tiktok cùng Doãn Văn Anh Hiếu (SN 2008, trú xã Chương Dương, Hà Nội) và Dương Hoàng Anh (SN 2008, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Do ghen tuông, Lâm rủ cả nhóm bám theo. Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe nhưng Lâm, Quân, Thành vẫn điều khiển xe máy chở đồng bọn. Khi đi đến thôn Văn Giáp, nhóm này gặp Hiếu chở chị L.A. và Hoàng Anh.

Lâm cùng đồng bọn chặn đường chờ Hiếu để đánh. Lo sợ, Hiếu gọi điện cho Nguyễn Thế Bảo (SN 2006, em họ Hiếu, trú xã Chương Dương) nhờ đến đón.

Bảo lúc đó đang ngồi uống bia với Trần Hoài Nam (SN 2008), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2005), Nguyễn Gia Long (SN 2005), Nguyễn Bá Học (SN 2005), Nguyễn Trọng Vinh (SN 2002) nên rủ cả nhóm cùng đi. Khoảng 10 phút sau, cả nhóm đến nơi, chở Hiếu và đuổi theo nhóm Lâm.

Trong quá trình truy đuổi, nhóm Lâm rú ga, lạng lách, bấm còi, chửi bới. Nhóm Hiếu cũng phóng xe tốc độ cao để chạy thoát. Khi đến thôn Quất Tỉnh, Hiếu sang xe Hoàng Anh để về nhà. Bảo cùng đồng bọn dừng xe nhặt gạch ném nhóm Lâm khiến nhóm này bỏ chạy, nhưng sau đó tiếp tục dùng xe máy truy đuổi.

Đến cổng chào xã Thường Tín, xe của Thành chở Đức Anh tách nhóm và tiếp tục bị Bảo đuổi. Còn xe của Lâm và Quân đi lòng vòng trong thôn Nguyễn Du để tìm đồng bọn. Khi xe của Lâm gặp xe của Nam chở Vinh và Học đi ngược chiều, Học dùng áo vụt vào khiến cả hai xe ngã ra đường. Hai nhóm lao vào hỗn chiến, chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Hậu quả: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thanh Lâm, Trần Văn Thành, Lương Thế Phong, Trần Hoài Nam bị sây sát, chấn thương phần mềm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Công an xã Thường Tín, cho biết: “Một phần nguyên nhân xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, giáo dục trong gia đình. Các đối tượng đa số là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật”.

Thời gian qua, Công an TP.Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng để tạo tính răn đe. Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ; mỗi thanh-thiếu niên cần tự ý thức về hành vi của mình; đừng để đến khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mới biết sợ, biết ăn năn thì đã quá muộn.