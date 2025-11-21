Metro TP.HCM lập 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ miền Trung, người dân cần lưu ý





Metro TP.HCM lập 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ miền Trung. Ảnh: Minh họa

Ngày 21/11, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 – đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 thông báo về việc triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Theo đó, với sự đồng ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, toàn bộ 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 sẽ trở thành điểm tiếp nhận và sau đó vận chuyển hàng hóa tập kết về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Việc lựa chọn hệ thống ga Metro làm điểm tiếp nhận được đánh giá là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân thành phố khi tham gia đóng góp. Đồng thời, đây cũng là cách tận dụng hiệu quả hạ tầng giao thông quan trọng của TP.HCM để hàng cứu trợ được tập trung nhanh chóng, kịp thời đến tay người dân vùng thiên tai.

Ban Tổ chức ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân, bao gồm quần áo, mới hoặc đã qua sử dụng (yêu cầu giặt sạch, phơi khô, phân loại theo nam, nữ, trẻ em).

Nhu yếu phẩm, phải còn hạn sử dụng và bao bì nguyên vẹn, như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa...

Điểm tiếp nhận tại 14 nhà ga sẽ mở cửa hàng ngày từ 5h đến 22h. Riêng thứ Bảy và Chủ Nhật, thời gian tiếp nhận kéo dài đến 23h để người dân có thêm thời gian sắp xếp tham gia hỗ trợ.

Đơn vị vận hành đã đặt ra các mốc thời gian cụ thể để chuyển hàng: Đợt 1 hoàn tất trước 7h30 ngày 22/11, đợt 2 hoàn tất trước 7h30 ngày 24/11.



Với tinh thần đoàn kết và sẻ chia, tuyến Metro số 1 cùng người dân TP.HCM mong muốn chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Người dân có nhu cầu hỗ trợ hoặc cần thêm thông tin có thể liên hệ ông Lê Hoài Đức – Trưởng khu ga, số điện thoại 0903.138.465.