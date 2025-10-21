Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử





Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, dự kiến mở rộng đến Trung Trung Bộ trong ngày 21/10. Đáng chú ý là sự kết hợp với bão số 12 gây thời tiết nguy hiểm trên biển: Bắc Biển Đông gió cấp 7-8 (gần bão 9-11, giật 13), sóng 5-7m; Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng 2-4m; biển Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi gió tăng lên cấp 7 (gần bão 8-9, giật 11), sóng 3-5m. Trên đất liền, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh về đêm sáng (19-21°C), vùng núi rét (17-19°C, núi cao <16°C). Hà Nội đêm/sáng lạnh 19-21°C. Không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông còn gây mưa dông cho Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, cục bộ mưa to, từ đêm 22/10 có khả năng mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn từ đêm 22/10 đến 27/10. Tâm điểm mưa lũ dự kiến là Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, với tổng lượng mưa có thể đạt 500-700mm, cục bộ vượt 900mm. Các khu vực lân cận như Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi cũng có mưa rất to (200-400mm, cục bộ >500mm). Cảnh báo nguy cơ mưa cực đoan với cường suất trên 200mm/3h. Đợt mưa này có thể kéo dài đến cuối tháng 10. Rủi ro thiên tai Cấp 2 được áp dụng cho vùng mưa lớn nhất. Người dân cần đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng dông lốc nguy hiểm đi kèm.