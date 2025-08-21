Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an Lâm Đồng xử phạt hàng trăm trường hợp, với số tiền 4,8 tỷ đồng

Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025, đây là giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, từ 1/8 đến ngày 20/8, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CAT.

Trong 20 ngày đầu đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 751 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 7 xe ô tô, 744 xe mô tô, phạt tiền 4,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 48 trường hợp, tạm giữ 571 phương tiện các loại…

Việc tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực đô thị, nhất là tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, khu vui chơi giải trí, những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 1/8 đến 15/9/2025.

Song song với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các trường hợp tài xế khi điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy, các chất gây nghiện; các hành vi vận chuyển hàng cấm, vi phạm quy định về chở quá tải trọng, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ…



Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu bia, làm chết 19 người, bị thương 53 người. Mặc dù số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao, với hơn 6.600 trường hợp vi phạm.