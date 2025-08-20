Nghệ sỹ Thanh Thúy vào vai nông dân livestream bán thanh long, hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng



Nghệ sỹ đồng hành cùng nông dân nâng tầm thanh long



Ngày 20/8, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận( tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau một buổi nghệ sỹ Thanh Thuý cùng bà con nông dân livestream bán thanh long và các mặt hàng đặc sản ở vùng phố biển tỉnh Lâm Đồng như nước mắm đã có nhiều đơn đặt hàng.

Nghệ sỹ Thanh Thúy và các thành viên BTC tại phiên livestream bán thanh long và hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

“Lần đầu tiên chúng tôi phối hợp cùng nghệ sỹ Thanh Thuý livestream đã có hơn 600 đơn hàng đã ‘chốt đơn’ vừa nước mắm vừa thanh long và đơn hàng này cho thất rất thành rất thành công.

Qua lần đầu tiên này, chúng tôi vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm để làm tốt hơn cho những lần sau. Sắp tới chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi lại với bà con nông dân, thảo luận, bàn nhau chọn thêm những cái hay đã diễn ra qua phiên livestream vừa rồi để bà con nông dân bán được thêm hàng nhiều hơn. Quan trọng nhất là tập cho bà con kết nối, để sau này bà con nông dân tự tổ chức livestream bán hàng nông sản do chính mình làm ra…”, ông Huỳnh Cảnh chia sẻ.

Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), hiện nay các bộ phận chuyên môn đã thống kê đơn hàng và từ đó mới có kết quả số tiền cụ thể bán được qua phiên livestream. Hướng sắp tới sẽ tiếp tục kết nối nhà sản xuất - nhà phân phối - đơn vị thương mại điện tử, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua hình thức livestream hàng nông sản của bà con nông dân trên sản thương mại điện tử.

Phiên livestream bán thanh long, nước mắm và hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng của nghệ sỹ Thanh Thúy có hơn hàng nghìn lượt theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội và hàng trăm lượt chia sẻ...

Nghệ sỹ Thanh Thúy tại phiên livestream bán thanh long, nước mắm và hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Đại diện HTX Thanh long sạch Hoà Lệ ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua phiên livestream của nghệ sỹ Thanh Thuý, HTX đã có gần 50 đơn được người tiêu dùng khắp nơi “chốt đơn”.

“Đây mới lần đầu nhưng cho thấy nhiều tín hiệu rất lạc quan. Qua đó cho thấy các mặt hàng đặc sản, chất lượng của bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng được nhiều người biết hơn. Xem nghệ sỹ Thanh Thuý hoá thân thành nữ nông dân lái xe công nông trong vườn thanh long, cách nói chuyện gần gũi nên bà con nông dân rất thích. Nhờ phiên livestream này mà người tiêu dùng hiểu sâu hơn về về quy trình làm ra trái thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP, VietGAP…”, đại diện HTX Thanh long sạch Hoà Lệ chia sẻ.



Đại tiệc livestream thanh long

Chương trình"Đại tiệc livestream thanh long" do Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 19/8. có sự tham dự của lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng và một số đơn vị, hợp tác xã thanh long.

Nghệ sỹ Thanh Thúy tại phiên livestream bán thanh long, nước mắm và hàng đặc sản ở phố biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Với vai trò là người kết nối tại “Đại tiệc livestream thanh long”, nghệ sỹ Thanh Thúy - CEO công ty Truyền thông TP entertainment cho biết, hiện nay thị trường nông sản nói chung và thanh long nói riêng giá cả bấp bênh.

Nông sản ngon nhưng không đến được tay người tiêu dùng đúng lúc. Trong khi đó, cách bán hàng truyền thống đã bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và kênh phân phối.

Vì vậy, thông qua chương trình này, ệp kíp thực hiện “Đại tiệc livestream thanh long”, hy vọng bà con, doanh nghiệp địa phương có thể bắt đầu từ việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như TikTok Shop.

Cùng đó là quay video, livestream bán hàng ngay tại vườn, tại xưởng, để khách hàng thấy được quy trình trồng - thu hoạch - chế biến minh bạch.

Nghệ sỹ Thanh Thúy hóa thành nông dân livestream bán thanh long và hàng đặc sản... Ảnh: BTC



Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), chương trình “Đại tiệc livestream thanh long” là sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh trái thanh long - niềm tự hào của đất và người Lâm Đồng.

Mặt khác còn là dịp để quảng bá sản phẩm thanh long và những đặc sản nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng vươn tầm ra thế giới.

Chương trình còn là nơi để kết nối nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - người tiêu dùng. Cùng với đó, nhằm quảng bá du lịch, trải nghiệm nông nghiệp thông minh, tôn vinh văn hóa, sáng tạo.

Nghệ sỹ Thanh Thúy trong buổi livestream bán thanh long và hàng đặc sản cho bà con nông dân xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng( huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: BTC





Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận(tỉnh Lâm Đồng), toàn tỉnh hiện có khoảng 25.800 ha thanh long, chiếm gần 40% diện tích thanh long cả nước.

Tuy nhiên hiện chỉ có khoảng 18% sản lượng thanh long được tiêu thụ trong nước, chủ yếu qua các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Winmart, BigC và chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền. Giá bán lẻ dao động 18.000 - 22.000 đồng/kg (ruột trắng) và 30.000 - 35.000 đồng/kg (ruột đỏ).

Riêng thị trường thanh long cuối vụ mùa tại vùng trồng giá bấp bênh, hiện ở mức khoảng 5.000 đồng/kg. Giá này, hầu hết bà con nông dân trồng thanh long bị thua lỗ nên chương trình “Đại tiệc livestream thanh long”, phần nào giúp bà con thêm đầu ra cho các sản phẩm...



Thanh long chuẩn bị đóng vào thùng ở xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng( huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: Bùi Phụ



Nhiều năm qua, thanh long Bình Thuận( nay là tỉnh Lâm Đồng) nổi tiếng ngon và cũng là thủ phủ thanh long của Việt Nam. Vùng đất này có diện tích trồng thanh long lớn và sản lượng cao, chiếm tới 70% diện tích trồng thanh long cả nước. Không chỉ là cây trồng kinh tế, thanh long còn là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận (cũ), mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân và thu hút khách du lịch.