Mỏ vàng khổng lồ được phát hiện ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có thể định hình lại thị trường toàn cầu





Ảnh minh hoạ

Mỏ Wangu chứa khoảng 40 mạch vàng ở độ sâu gần 3 km. Ban đầu ước tính khoảng 300 tấn, nhưng các đánh giá gần đây cho thấy dự báo ban đầu đã bị đánh giá thấp đáng kể.

"Vàng nhìn thấy được đã được tìm thấy trong nhiều lõi đá khoan", thợ mỏ Chen Julin thuộc Cục Địa chất Hồ Nam cho biết. Hàm lượng vàng rất lớn, trung bình 138 gram/tấn quặng - cao gấp khoảng 20 lần so với các mỏ thông thường trên toàn cầu, chỉ khoảng 8 gram/tấn.

Ngay cả mỏ lớn nhất Nam Phi, South Deep, cũng chứa khoảng 900 tấn vàng. Phát hiện mới của Trung Quốc có thể còn vượt qua con số này. Trung Quốc hiện sản xuất 10% lượng vàng của thế giới và nguồn tài nguyên mới này sẽ củng cố vị thế thống trị toàn cầu của nước này.

Các mỏ vàng dễ tiếp cận gần như đã cạn kiệt và việc thăm dò sâu đòi hỏi đầu tư đáng kể. Các chuyên gia lưu ý rằng việc phát hiện vàng hiện đại ngày càng khó khăn: Các thân quặng được tìm thấy ở độ sâu lớn; Việc khai thác rất tốn kém do công nghệ phức tạp; Các quy định về môi trường hạn chế các phương pháp phá hoại.

Một số nhà phân tích cảnh báo về "đỉnh vàng", thời điểm mà các mỏ vàng mới khổng lồ trở nên khan hiếm. Những người khác lập luận rằng những phát hiện như Wangu chứng minh rằng vẫn còn nhiều trữ lượng đáng kể đang chờ được phát hiện.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất tin rằng vàng được kết tủa từ dung dịch nóng trong các mạch thạch anh. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy động đất cũng đóng một vai trò. Sự thay đổi áp suất đột ngột trong các sự kiện địa chấn có thể khiến vàng tích tụ trong các vết nứt đá.

"Mặc dù lý thuyết cũ vẫn phổ biến, nhưng nó không giải thích được sự hình thành các khối vàng giàu có. Các quá trình địa chấn có vẻ thuyết phục hơn", nhà địa chất học Chris Voisey của Đại học Monash giải thích.

Vào tháng 4/2024, các nhà khoa học đã tạo ra vật liệu "vàng" - vàng chỉ dày một nguyên tử - hoạt động như một chất bán dẫn và có thể được sử dụng trong điện tử. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến khai thác mỏ, những đột phá trong địa chất và khoa học vật liệu song hành cùng nhau, mở rộng tiềm năng ứng dụng của vàng.

55 giếng khoan với tổng chiều dài 65 km đã được khoan, và công việc vẫn đang tiếp tục. Mục tiêu là tăng trữ lượng thêm ít nhất 55 tấn vào cuối năm 2025. Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Hồ Nam đang tiến hành các cuộc khảo sát địa chất toàn diện, có thể phát hiện thêm nhiều vàng hơn nữa.

Nếu dự đoán đúng, đây có thể trở thành phát hiện vàng lớn nhất trong lịch sử khai thác mỏ, làm thay đổi cả bản đồ địa chất và cán cân quyền lực trên thị trường kim loại quý toàn cầu.