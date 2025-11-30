Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ nhật, ngày 30/11/2025

Một cán bộ công an trại tạm giam ngã xe máy tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường

Theo Báo Nhân dân Chủ nhật, ngày 30/11/2025
Chiều 30/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ đang công tác tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp tử vong.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29/11 trên đường Lộ Ngang, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Trích xuất camera an ninh nhà dân cạnh hiện trường thì thời điểm trên, một người đàn ông chạy xe máy trên đường Lộ Ngang bất ngờ bị vướng sợi dây cáp thòng thấp xuống đường, khiến cả người lẫn xe ngã xuống và trượt dài trên đường.

Hiện trường ông N.T.S ngã xuống do vướng dây cáp (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, người dân phát hiện và nhanh chóng đưa người đàn ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.T.S, sinh năm 1981 và đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại hiện trường, sợi dây cáp màu đen bị đứt, một đầu còn dính vào trụ điện và hệ thống đèn đường.

Hiện, ngành chức năng chưa thể khẳng định sợi dây gây tai nạn là dây dẫn điện hay cáp viễn thông và đang điều tra làm rõ.

