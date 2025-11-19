Công an Tây Ninh xác định nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong có vết cháy xém trên cơ thể





Chiều 19/11, thông tin từ Công an xã Cần Giuộc, (Tây Ninh), sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi đã bàn giao thi thể cho gia đình để đưa 2 nạn nhân về quê lo hậu sự. Nguyên nhân vợ chồng tử vong là do điện giật.

Thi thể 2 nạn nhân bị điện giật được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Ảnh: T.L

Hai đứa con của nạn nhân còn nhỏ tuổi được đưa về quê cho ông bà chăm sóc.

Khoảng 8 giờ 18/11, nhiều hộ dân gần Trường Tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc (Tây Ninh) phát hiện chị L.T.T (25 tuổi) cùng chồng N.Đ.H. (25 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc) bất động trong tiệm tạp hóa của gia đình.

Phát hiện có sự cố về điện, một số thanh niên chạy vào cúp cầu dao, đồng thời truy hô và đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cả 2 nạn nhân đều tử vong trước khi chuyển lên xe cấp cứu.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con nhỏ (một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi) của đôi vợ chồng này. Rất may các cháu không bị ảnh hưởng do dây điện nằm xa vị trí các cháu đang ngủ.

Theo cơ quan chức năng, đây là sự cố về điện không có dấu hiệu hình sự nên đã bàn thi thể cho gia đình chuyển về quê mai táng.