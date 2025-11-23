Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, Hà Nội: 2 người tử vong, ô tô bốc cháy dữ dội

Xem phim, tôi càng cảm động và thấm thía lý do bao năm nay, anh họ luôn hiếu kính với bố tôi như là bố ruột!
Bố đã dạy anh họ và tôi một bài học lớn.
Tối 23/11, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười (phường Vĩnh Hưng, TP.Hà Nội), khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu: Ô tô khách đang di chuyển trên cầu bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy khiến 2 người đi trên xe máy tử vong. Xe máy bị hất văng xuống dưới cầu. Sau đó, ô tô khách tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.
Người dân khu vực cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng xác nhận vụ việc và cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân cũng như biển số các phương tiện trong vụ việc.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngành công nghiệp an ninh đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị vừa có chức năng giám sát, vừa theo dõi sức khỏe người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.