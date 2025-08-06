Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc

Thông thường, muốn trong nhà có cây cảnh xanh tươi nhưng lại lười biếng, mọi người sẽ lựa chọn trầu bà. Đây là cây cảnh dễ chăm sóc, giúp thanh lọc không khí, bạn có thể quẳng nó ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể sống sót.

Tuy nhiên, theo thời gian màu xanh đơn điệu của trầu bà cũng sẽ khiến bạn nhàm chán và bạn dễ quên chúng ở xó xỉnh nào đó.

Cây cảnh này có lá màu sắc rực rỡ. Ảnh minh họa

Nếu bạn đang tìm kiếm một cây cảnh có thể gợi nhớ bạn về sự hiện diện của nó mỗi ngày, có lẽ bạn không thể tìm thấy ứng cử viên nào tốt hơn cây tam tài tam sắc (Stromanthe Sanguinea Triostar) đầy sức sống này.

Cây cảnh này có lá màu sắc rực rỡ, khiến bạn không bao giờ quên trồng nó.

Vẻ đẹp của cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này có tên tiếng Anh là Stromanthe triostar, tên khoa học là Stromanthe sanguinea hay Stromanthe Sanguinea Triostar, thuộc họ Dong riềng (Marantaceae).

Những chiếc lá của cây cảnh này thuôn dài. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Đây là một loài thực vật có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới của Brazil. Loài cây mọc tự nhiên này có vẻ đẹp riêng, với tán lá có 3 màu trắng, kem, hồng nhạt và phía dưới màu nâu đỏ.

Những chiếc lá của cây cảnh này thuôn dài, hình mác có những họa tiết tinh tế trông giống như bức tranh màu nước được vẽ bằng cọ của họa sĩ khi nhìn gần.

Ngoài màu sắc nổi bật và các họa tiết mê hoặc, lá của cây cảnh này dày và bóng, có thể dài tới 50cm, rộng 15cm. Mặt dưới của lá thường có màu tím đậm tương phản, làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của cây.

Khi cây cảnh này xòe rộng lá, nhìn từ trên xuống giống như một ngôi sao rực rỡ và viên mãn. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Cây cảnh ba màu tuyệt đẹp này, còn được gọi là họ hàng gần của cây cầu nguyện, được đánh giá cao vì khả năng độc đáo là những chiếc lá sẽ úp mặt vào nhà vào ban đêm, giống như những bàn tay đang cầu nguyện.

Viên ngọc nhiệt đới này sẽ đền đáp công sức của bạn bằng những chiếc lá có họa tiết đẹp mắt, xanh nhiệt đới, hồng tươi tắn, kem rạng rỡ, có thể chuyển động theo nhịp điệu ngày và đêm.

Khi cây cảnh này xòe rộng lá, nhìn từ trên xuống giống như một ngôi sao rực rỡ và viên mãn. Cây có dáng bụi rậm rạp, các tán lá vươn lên đầy sức sống, thích hợp làm cây trang trí nội thất hoặc điểm nhấn trong vườn nhiệt đới.

Cây cảnh trồng trong nhà hiếm khi ra hoa. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Với thói quen sinh trưởng giống như đài phun nước, cây tam sắc tam tài có thể cao từ 90-150cm và rộng từ 60-90cm, nhưng có nhiều khả năng sẽ chỉ cao dưới 90cm khi trồng trong nhà.

Mặc dù cây cảnh trồng trong nhà hiếm khi ra hoa nhưng tam tài tam sắc có thể tạo ra các cụm hoa màu đỏ hồng với những bông hoa màu trắng mọc thành từng chùm rời rạc và nở vào mùa xuân hoặc mùa hè.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Cây cảnh có thể giúp cân bằng năng lượng. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Tên gọi "tam tài" xuất phát từ ba màu sắc đặc trưng trên lá: xanh, trắng và hồng, tượng trưng cho "tiền tài, phúc lộc và sức khỏe". Cụ thể:

Tài lộc và may mắn: Cây cảnh được cho là mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, đặc biệt là trong công việc và kinh doanh.

Sự sung túc, đủ đầy: Ba màu sắc trên lá còn thể hiện sự sung túc, đủ đầy trong cuộc sống, mang đến sự an yên và hạnh phúc.

Cân bằng năng lượng: Cây cảnh có thể giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống, tạo sự hài hòa và ấm cúng cho gia đình.

Cây cảnh còn có khả năng thanh lọc không khí. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Thanh lọc không khí: Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây cảnh còn có khả năng thanh lọc không khí, mang lại không gian sống trong lành hơn.

Bạn có thể đặt cây tam sắc tam tài này ở phòng khách để thu hút tài lộc và tạo điểm nhấn cho không gian hoặc bàn làm việc giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, Stromanthe Sanguinea Triostar chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn mang một chút thiên nhiên và may mắn vào cuộc sống của mình.

Cây cảnh này phát triển mạnh trong môi trường ấm áp. Ảnh minh họa gardeningknowhow

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này phát triển mạnh trong môi trường ấm áp và ẩm ướt với ánh sáng gián tiếp, khiến nó trở thành sự bổ sung lý tưởng cho phòng tắm hoặc căn phòng có máy tạo độ ẩm.

Để mô phỏng môi trường sống tự nhiên của cây, hãy duy trì độ ẩm cao và tránh ánh nắng trực tiếp vì có thể làm cháy những chiếc lá mỏng manh có sọc.

Tưới nước rất quan trọng đối với cây cảnh này, vì rễ cây dễ bị thối do tưới quá nhiều hoặc quá ít nước. Hãy giữ đất luôn ẩm, nhưng không bị úng nước, và đảm bảo chậu cây có lỗ thoát nước thích hợp để tránh nước đọng dưới đáy.

Cây cảnh tam tài này ưa ánh sáng gián tiếp. Ảnh minh họa gardenerspath

Phun sương lên lá thường xuyên để duy trì độ ẩm và ngăn chặn các loại sâu bệnh như nhện đỏ, thường tấn công vào mặt dưới của tán lá.

Trong thời gian cây cảnh ngủ đông, thường là vào mùa đông, hãy giảm lượng nước tưới và để lớp đất mặt khô bớt một chút để tránh tình trạng ngập úng có thể dẫn đến thối rễ.

Ngoài ra, để cây cảnh này phát triển tốt hơn cần lưu ý:

1. Ánh sáng

Cây cảnh tam tài này ưa ánh sáng gián tiếp. Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể làm cháy những chiếc lá sặc sỡ tuyệt đẹp của nó.

Hoa. Ảnh minh họa gardenerspath

Điều quan trọng là tìm một vị trí trong nhà có đủ ánh sáng tự nhiên nhưng được che chắn khỏi ánh nắng quá gắt. Cửa sổ hướng Bắc hoặc hướng Đông là lý tưởng cho những cây trồng trong nhà này.

Nếu ánh sáng tự nhiên không đủ, bạn có thể bổ sung thêm đèn trồng cây để đáp ứng nhu cầu ánh sáng của cây cảnh.

2. Đất

Cây cảnh phát triển tốt trong đất thoát nước tốt. Hỗn hợp rêu than bùn, đá trân châu và một ít cát thô là lý tưởng để đảm bảo hệ thống rễ không bị ngập úng, có thể dẫn đến thối rễ.

Đất cũng cần giữ đủ độ ẩm để đáp ứng nhu cầu độ ẩm cao của cây mà không bị úng nước. Thường xuyên kiểm tra đáy chậu xem có nước thừa không, vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tưới nước và thối rễ.

Nhu cầu tưới nước của cây cảnh tam sắc tam tài rất quan trọng. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Trong mùa sinh trưởng, điều cần thiết là phải giữ cho đất luôn ẩm, nhưng vào mùa đông khi cây có thể bước vào thời kỳ ngủ đông, hãy để lớp đất mặt khô bớt giữa các lần tưới nước.

3. Nước

Nhu cầu tưới nước của cây cảnh tam sắc tam tài rất quan trọng để tránh tình trạng tưới quá nhiều hoặc quá ít nước. Những cây này ưa đất ẩm liên tục nhưng không bị úng nước.

Một cách tưới nước tốt là tưới khi thấy lớp đất mặt trên cùng khô. Điều quan trọng là phải sử dụng nước không chứa clo vì những cây này rất nhạy cảm với hóa chất.

Cây phát triển tốt ở nhiệt độ ấm. Ảnh minh họa gardenerspath

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng chậu có lỗ thoát nước thích hợp để tránh nước tích tụ ở đáy và gây thối rễ, một vấn đề thường gặp ở nhiều loại cây trồng trong nhà.

4. Nhiệt độ và độ ẩm

Cây phát triển tốt ở nhiệt độ ấm, lý tưởng nhất là từ 15-26 độ C. Nhiệt độ dưới 15 độ C có thể khiến cây cảnh ngủ đông.

Là một thành viên của họ Dong riềng, loài cây này ưa môi trường ẩm ướt. Độ ẩm cao giúp duy trì vẻ đẹp loang lổ của lá và ngăn ngừa nhiều vấn đề thường gặp như đốm nâu và lá giòn.

Hãy cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm, đặc biệt nếu bạn sống ở vùng khí hậu khô. Phun sương thường xuyên cũng có thể giúp tăng cường độ ẩm xung quanh cây.

Cây cảnh này cần được bón phân đặc biệt. Ảnh minh họa succulentsbox

5. Phân bón

Cây cảnh này cần được bón phân đặc biệt để duy trì bộ lá rực rỡ, loang lổ. Trong mùa sinh trưởng, cây sẽ phát triển tốt hơn nếu được bón phân lỏng cân đối thường xuyên, hai tuần một lần.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên bón quá nhiều phân, vì điều này có thể gây bỏng hóa chất trên lá. Trong thời gian cây cảnh ngủ đông vào mùa đông, hãy giảm tần suất bón phân xuống còn một lần mỗi tháng.

Luôn đảm bảo đất ẩm trước khi bón phân và tuyệt đối không bón phân cho cây đang bị thối rễ. Thường xuyên kiểm tra cây cảnh để phát hiện sâu bệnh, vì sự hiện diện của chúng cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu phân bón.

Cây cảnh tam sắc tam tài là một loại cây cảnh đẹp và ý nghĩa. Ảnh minh họa succulentsbox

Với những chiếc lá sặc sỡ tuyệt đẹp và nghi thức gấp lá độc đáo vào ban đêm, vẻ đẹp này không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.

Cây cảnh tam sắc tam tài là một loại cây cảnh đẹp và ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của chúng ta.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, cây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn mang một chút thiên nhiên và may mắn vào cuộc sống của mình.