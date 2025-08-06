Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Gia đình
Thứ tư, ngày 06/08/2025 07:29 GMT+7

Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc

+ aA -
Hải Yến Thứ tư, ngày 06/08/2025 07:29 GMT+7
Cây cảnh như viên ngọc nhiệt đới này có những chiếc lá tam sắc đẹp mắt, xanh nhiệt đới, hồng tươi tắn, kem rạng rỡ, có thể chuyển động theo nhịp điệu ngày và đêm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thông thường, muốn trong nhà có cây cảnh xanh tươi nhưng lại lười biếng, mọi người sẽ lựa chọn trầu bà. Đây là cây cảnh dễ chăm sóc, giúp thanh lọc không khí, bạn có thể quẳng nó ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể sống sót.

Tuy nhiên, theo thời gian màu xanh đơn điệu của trầu bà cũng sẽ khiến bạn nhàm chán và bạn dễ quên chúng ở xó xỉnh nào đó.

Cây cảnh này có lá màu sắc rực rỡ. Ảnh minh họa 

Nếu bạn đang tìm kiếm một cây cảnh có thể gợi nhớ bạn về sự hiện diện của nó mỗi ngày, có lẽ bạn không thể tìm thấy ứng cử viên nào tốt hơn cây tam tài tam sắc (Stromanthe Sanguinea Triostar) đầy sức sống này.

Cây cảnh này có lá màu sắc rực rỡ, khiến bạn không bao giờ quên trồng nó.

Vẻ đẹp của cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này có tên tiếng Anh là Stromanthe triostar, tên khoa học là Stromanthe sanguinea hay Stromanthe Sanguinea Triostar, thuộc họ Dong riềng (Marantaceae).

Những chiếc lá của cây cảnh này thuôn dài. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Đây là một loài thực vật có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới của Brazil. Loài cây mọc tự nhiên này có vẻ đẹp riêng, với tán lá có 3 màu trắng, kem, hồng nhạt và phía dưới màu nâu đỏ.

Những chiếc lá của cây cảnh này thuôn dài, hình mác có những họa tiết tinh tế trông giống như bức tranh màu nước được vẽ bằng cọ của họa sĩ khi nhìn gần.

Ngoài màu sắc nổi bật và các họa tiết mê hoặc, lá của cây cảnh này dày và bóng, có thể dài tới 50cm, rộng 15cm. Mặt dưới của lá thường có màu tím đậm tương phản, làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của cây.

Khi cây cảnh này xòe rộng lá, nhìn từ trên xuống giống như một ngôi sao rực rỡ và viên mãn. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Cây cảnh ba màu tuyệt đẹp này, còn được gọi là họ hàng gần của cây cầu nguyện, được đánh giá cao vì khả năng độc đáo là những chiếc lá sẽ úp mặt vào nhà vào ban đêm, giống như những bàn tay đang cầu nguyện.

Viên ngọc nhiệt đới này sẽ đền đáp công sức của bạn bằng những chiếc lá có họa tiết đẹp mắt, xanh nhiệt đới, hồng tươi tắn, kem rạng rỡ, có thể chuyển động theo nhịp điệu ngày và đêm.

Khi cây cảnh này xòe rộng lá, nhìn từ trên xuống giống như một ngôi sao rực rỡ và viên mãn. Cây có dáng bụi rậm rạp, các tán lá vươn lên đầy sức sống, thích hợp làm cây trang trí nội thất hoặc điểm nhấn trong vườn nhiệt đới.

Cây cảnh trồng trong nhà hiếm khi ra hoa. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Với thói quen sinh trưởng giống như đài phun nước, cây tam sắc tam tài có thể cao từ 90-150cm và rộng từ 60-90cm, nhưng có nhiều khả năng sẽ chỉ cao dưới 90cm khi trồng trong nhà.

Mặc dù cây cảnh trồng trong nhà hiếm khi ra hoa nhưng tam tài tam sắc có thể tạo ra các cụm hoa màu đỏ hồng với những bông hoa màu trắng mọc thành từng chùm rời rạc và nở vào mùa xuân hoặc mùa hè.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Cây cảnh có thể giúp cân bằng năng lượng. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Tên gọi "tam tài" xuất phát từ ba màu sắc đặc trưng trên lá: xanh, trắng và hồng, tượng trưng cho "tiền tài, phúc lộc và sức khỏe". Cụ thể:

Tài lộc và may mắn: Cây cảnh được cho là mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, đặc biệt là trong công việc và kinh doanh.

Sự sung túc, đủ đầy: Ba màu sắc trên lá còn thể hiện sự sung túc, đủ đầy trong cuộc sống, mang đến sự an yên và hạnh phúc.

Cân bằng năng lượng: Cây cảnh có thể giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống, tạo sự hài hòa và ấm cúng cho gia đình.

Cây cảnh còn có khả năng thanh lọc không khí. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Thanh lọc không khí: Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây cảnh còn có khả năng thanh lọc không khí, mang lại không gian sống trong lành hơn.

Bạn có thể đặt cây tam sắc tam tài này ở phòng khách để thu hút tài lộc và tạo điểm nhấn cho không gian hoặc bàn làm việc giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, Stromanthe Sanguinea Triostar chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn mang một chút thiên nhiên và may mắn vào cuộc sống của mình.

Cây cảnh này phát triển mạnh trong môi trường ấm áp. Ảnh minh họa gardeningknowhow

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh tam sắc tam tài

Cây cảnh này phát triển mạnh trong môi trường ấm áp và ẩm ướt với ánh sáng gián tiếp, khiến nó trở thành sự bổ sung lý tưởng cho phòng tắm hoặc căn phòng có máy tạo độ ẩm.

Để mô phỏng môi trường sống tự nhiên của cây, hãy duy trì độ ẩm cao và tránh ánh nắng trực tiếp vì có thể làm cháy những chiếc lá mỏng manh có sọc.

Tưới nước rất quan trọng đối với cây cảnh này, vì rễ cây dễ bị thối do tưới quá nhiều hoặc quá ít nước. Hãy giữ đất luôn ẩm, nhưng không bị úng nước, và đảm bảo chậu cây có lỗ thoát nước thích hợp để tránh nước đọng dưới đáy.

Cây cảnh tam tài này ưa ánh sáng gián tiếp. Ảnh minh họa gardenerspath

Phun sương lên lá thường xuyên để duy trì độ ẩm và ngăn chặn các loại sâu bệnh như nhện đỏ, thường tấn công vào mặt dưới của tán lá.

Trong thời gian cây cảnh ngủ đông, thường là vào mùa đông, hãy giảm lượng nước tưới và để lớp đất mặt khô bớt một chút để tránh tình trạng ngập úng có thể dẫn đến thối rễ.

Ngoài ra, để cây cảnh này phát triển tốt hơn cần lưu ý:

1. Ánh sáng

Cây cảnh tam tài này ưa ánh sáng gián tiếp. Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể làm cháy những chiếc lá sặc sỡ tuyệt đẹp của nó.

Hoa. Ảnh minh họa gardenerspath

Điều quan trọng là tìm một vị trí trong nhà có đủ ánh sáng tự nhiên nhưng được che chắn khỏi ánh nắng quá gắt. Cửa sổ hướng Bắc hoặc hướng Đông là lý tưởng cho những cây trồng trong nhà này.

Nếu ánh sáng tự nhiên không đủ, bạn có thể bổ sung thêm đèn trồng cây để đáp ứng nhu cầu ánh sáng của cây cảnh.

2. Đất

Cây cảnh phát triển tốt trong đất thoát nước tốt. Hỗn hợp rêu than bùn, đá trân châu và một ít cát thô là lý tưởng để đảm bảo hệ thống rễ không bị ngập úng, có thể dẫn đến thối rễ.

Đất cũng cần giữ đủ độ ẩm để đáp ứng nhu cầu độ ẩm cao của cây mà không bị úng nước. Thường xuyên kiểm tra đáy chậu xem có nước thừa không, vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tưới nước và thối rễ.

Nhu cầu tưới nước của cây cảnh tam sắc tam tài rất quan trọng. Ảnh minh họa beardsanddaisies

Trong mùa sinh trưởng, điều cần thiết là phải giữ cho đất luôn ẩm, nhưng vào mùa đông khi cây có thể bước vào thời kỳ ngủ đông, hãy để lớp đất mặt khô bớt giữa các lần tưới nước.

3. Nước

Nhu cầu tưới nước của cây cảnh tam sắc tam tài rất quan trọng để tránh tình trạng tưới quá nhiều hoặc quá ít nước. Những cây này ưa đất ẩm liên tục nhưng không bị úng nước.

Một cách tưới nước tốt là tưới khi thấy lớp đất mặt trên cùng khô. Điều quan trọng là phải sử dụng nước không chứa clo vì những cây này rất nhạy cảm với hóa chất.

Cây phát triển tốt ở nhiệt độ ấm. Ảnh minh họa gardenerspath

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng chậu có lỗ thoát nước thích hợp để tránh nước tích tụ ở đáy và gây thối rễ, một vấn đề thường gặp ở nhiều loại cây trồng trong nhà.

4. Nhiệt độ và độ ẩm

Cây phát triển tốt ở nhiệt độ ấm, lý tưởng nhất là từ 15-26 độ C. Nhiệt độ dưới 15 độ C có thể khiến cây cảnh ngủ đông.

Là một thành viên của họ Dong riềng, loài cây này ưa môi trường ẩm ướt. Độ ẩm cao giúp duy trì vẻ đẹp loang lổ của lá và ngăn ngừa nhiều vấn đề thường gặp như đốm nâu và lá giòn.

Hãy cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm, đặc biệt nếu bạn sống ở vùng khí hậu khô. Phun sương thường xuyên cũng có thể giúp tăng cường độ ẩm xung quanh cây.

Cây cảnh này cần được bón phân đặc biệt. Ảnh minh họa succulentsbox

5. Phân bón

Cây cảnh này cần được bón phân đặc biệt để duy trì bộ lá rực rỡ, loang lổ. Trong mùa sinh trưởng, cây sẽ phát triển tốt hơn nếu được bón phân lỏng cân đối thường xuyên, hai tuần một lần.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên bón quá nhiều phân, vì điều này có thể gây bỏng hóa chất trên lá. Trong thời gian cây cảnh ngủ đông vào mùa đông, hãy giảm tần suất bón phân xuống còn một lần mỗi tháng.

Luôn đảm bảo đất ẩm trước khi bón phân và tuyệt đối không bón phân cho cây đang bị thối rễ. Thường xuyên kiểm tra cây cảnh để phát hiện sâu bệnh, vì sự hiện diện của chúng cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu phân bón.

Cây cảnh tam sắc tam tài là một loại cây cảnh đẹp và ý nghĩa. Ảnh minh họa succulentsbox

Với những chiếc lá sặc sỡ tuyệt đẹp và nghi thức gấp lá độc đáo vào ban đêm, vẻ đẹp này không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.

Cây cảnh tam sắc tam tài là một loại cây cảnh đẹp và ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của chúng ta.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, cây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn mang một chút thiên nhiên và may mắn vào cuộc sống của mình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá

Mùa hè đừng bỏ lỡ loại rau này. Chúng tươi mát, giòn, mềm và ngon, giúp tiêu hóa và giảm ứ đọng trong ruột, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Gia đình
Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Dự báo tài lộc 12 con giáp trong tuần mới: Mão rực rỡ, Sửu vượng vận quý nhân, Ngọ cần thận trọng

Gia đình
Dự báo tài lộc 12 con giáp trong tuần mới: Mão rực rỡ, Sửu vượng vận quý nhân, Ngọ cần thận trọng

Nửa đầu tháng 6 nhuận Âm lịch, 4 con giáp đón đầy phước lành, quý nhân giúp đỡ, chăm chỉ sẽ bội thu
4

Gia đình
Nửa đầu tháng 6 nhuận Âm lịch, 4 con giáp đón đầy phước lành, quý nhân giúp đỡ, chăm chỉ sẽ bội thu

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Gia đình
Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Đọc thêm

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh mới được ê-kíp diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng tải hé lộ những chuyển biến tích cực về sức khỏe của anh sau quá trình điều trị.

HLV Mai Đức Chung “lên giây cót” cho ĐT nữ Việt Nam
Thể thao

HLV Mai Đức Chung “lên giây cót” cho ĐT nữ Việt Nam

Thể thao

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam bước vào giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với quyết tâm cao nhất, coi trọng mọi đối thủ từ Thái Lan, Philippines cho đến Campuchia và Indonesia.

Hàng nghìn ha lúa đang 'yếu đi' ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?
Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa đang "yếu đi" ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?

Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa ở tỉnh Quảng Trị (mới) đang bị sâu bệnh gây hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết nắng mưa thất thường, nông dân đứng bên ruộng bần thần, lo vụ mùa này năng suất giảm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế
Nhà đất

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Nhà đất

Đà Nẵng đã quy hoạch 5 khu đất "vàng", đều là các vị trí đắc địa tại thành phố để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có khu đất gần bãi biển Mỹ Khê.

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD
Nhà đất

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD

Nhà đất

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, một trong những điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án casino là cần có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD.

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga
Thế giới

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga

Thế giới

Nga muốn thành lập mười sư đoàn mới vào cuối năm nay, do đó Ukraine không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục huy động quân sự ở Ukraine - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố.

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Theo Bộ Xây dựng, nữ giới là một trong 5 đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Trong đó, nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng

Nhà nông

Ngày 05/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp do thiên tai; đồng thời, bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2025.

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương
Media

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương

Media

Từ mô hình nuôi chồn hương, nhiều hộ dân ở Quảng Trị đã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Một hướng đi mới, hiệu quả, đang dần thay đổi diện mạo vùng đất khó.

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập
Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập

Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ về đất đai sẽ được giao cho cấp xã từ ngày 1/7/2025, bao gồm: lập quy hoạch, cưỡng chế, cấp sổ đỏ, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm. Theo quy định mới, Chủ tịch UBND xã cũng được trao thêm quyền định giá đất, tổ chức cưỡng chế.

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
Xã hội

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
4

Xã hội

Đau loét vùng miệng chủ quan không đi khám, người đàn ông mắc ung thư lưỡi giai đoạn muộn, phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời
Nhà nông

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời

Nhà nông

Trên cánh đồng trồng dứa xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bà con đang khẩn trương thu hoạch quả dứa chính vụ đầu tiên. Ai cũng phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng
Nhà nông

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng

Nhà nông

Từ ngày 1/7/2025, xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Thần Khê là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và Chi Lăng. Với diện tích hơn 20 km², dân số gần 30.000 người sinh sống tại 25 thôn, xã Thần Khê trở thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt ‘sự kiểm soát không thể chấp nhận’ lên Ukraine
Thế giới

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt ‘sự kiểm soát không thể chấp nhận’ lên Ukraine

Thế giới

Các nhà tài trợ phương Tây đang biến Ukraine thành một “thuộc địa bị tước quyền”, theo lời cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko

ĐT Việt Nam có trung vệ nhập tịch Brazil cao 1m95?
Thể thao

ĐT Việt Nam có trung vệ nhập tịch Brazil cao 1m95?

Thể thao

SHB Đà Nẵng đã cân nhắc nghiêm túc tới việc nhập tịch cho Gustavo Santos. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trung vệ người Brazil cao 1m95 này hoàn toàn có thể trở thành một sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; xử phạt TikToker Phạm Thoại
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; xử phạt TikToker Phạm Thoại

Pháp luật

Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; TikToker Phạm Thoại bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật; nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến kinh hoàng trên đường... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?
Nhà nông

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?

Nhà nông

Giống bò H'Mông ở tỉnh Tuyên Quang (gồm cả tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) có chất lượng thịt ngon, sở hữu sức đề kháng cao, khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh. Ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa làm việc với chuyên gia Hàn Quốc để nghiên cứu bảo tồn, nhân giống bò quý này.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Làng gọi tôi về
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Làng gọi tôi về

Văn hóa - Giải trí

Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?
Nhà nông

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?

Nhà nông

Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Phú Lợi, Phú Hòa (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cũ) và xã Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ), với diện tích tự nhiên hơn 61km2, quy mô dân số hơn 36,7 ngàn người.

Tuyên Quang: Hợp tác xã kiểu mới thu chục tỷ/năm, mở hướng làm giàu từ trồng rau VietGAP
Nhà nông

Tuyên Quang: Hợp tác xã kiểu mới thu chục tỷ/năm, mở hướng làm giàu từ trồng rau VietGAP

Nhà nông

Từ việc tập hợp những hộ sản xuất nhỏ lẻ, HTX rau củ quả an toàn Ninh Thái (xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tập thể, cung cấp hàng nghìn tấn rau củ đạt chuẩn VietGAP mỗi năm với doanh thu hàng chục tỷ đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và giá trị sản phẩm, HTX đang thử nghiệm các chế phẩm sinh học, tiến tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các xã, phường tăng cường công tác quản lý động vật nuôi có nguồn gốc tự nhiên, sau sự việc cá sấu sổng chuồng ra môi trường tự nhiên ở xã Khánh Bình.

Mộ cổ vô chủ nằm vô số ở vùng núi Thanh Hóa, kiến giải nào về nguồn gốc của chủ nhân, niên đại
Nhà nông

Mộ cổ vô chủ nằm vô số ở vùng núi Thanh Hóa, kiến giải nào về nguồn gốc của chủ nhân, niên đại

Nhà nông

Vấn đề đặt ra là chủ nhân của những ngôi mộ cổ này là ai? Niên đại các ngôi mộ dưới chân núi Pù Mé, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) thuộc thời kỳ nào thì chưa có công trình nghiên cứu làm rõ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là mộ của những nghĩa quân Lam Sơn tử trận, nhưng mới chỉ là những suy luận và phỏng đoán.

Dân không được xâm phạm vùng nước cấm ở vịnh biển nào của tỉnh Khánh Hòa?
Nhà nông

Dân không được xâm phạm vùng nước cấm ở vịnh biển nào của tỉnh Khánh Hòa?

Nhà nông

Tình trạng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tự phát, tràn lan trên vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) đã để lại nhiều hệ lụy, không chỉ lấn chiếm các công trình hàng hải mà còn xâm phạm vùng nước cấm trên vịnh.

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành
Gia đình

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Gia đình

Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Xem phim xong, tôi phát hiện bí mật mà con gái cố che giấu: Quả thật, tính sĩ diện có thể gây ra hậu quả khôn lường!
Gia đình

Xem phim xong, tôi phát hiện bí mật mà con gái cố che giấu: Quả thật, tính sĩ diện có thể gây ra hậu quả khôn lường!

Gia đình

Câu chuyện đã trôi qua, vấn đề của con tôi đã được giải quyết nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi.

Nước Điền có thật trong lịch sử, vậy nó có rùng rợn như “nước Điền” trong “Ma Thổi Đèn”?
Đông Tây - Kim Cổ

Nước Điền có thật trong lịch sử, vậy nó có rùng rợn như “nước Điền” trong “Ma Thổi Đèn”?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong tiểu thuyết “Ma Thổi Đèn” của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng có một chương viết về nước Điền và vua Điền, cụ thể là chương “Trùng Cốc Vân Nam”. Ở đó, nước Điền và vua Điền hiện lên với những chi tiết rùng rợn, nhưng thực tế lịch sử thì như thế nào?

Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu: Kẻ nghịch đồ phản sư đáng khinh bỉ nhất trong Kim Dung
Đông Tây - Kim Cổ

Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu: Kẻ nghịch đồ phản sư đáng khinh bỉ nhất trong Kim Dung

Đông Tây - Kim Cổ

Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu là nghịch đồ của chưởng môn phái Tiêu Dao Vô Nhai Tử. Hắn lập kế giết thầy, phản bội sư môn, bản tính tàn bạo. Đinh Xuân Thu thậm chí còn ép các đệ tử phải đối đầu, ám hại lẫn nhau. Về sau, Đinh Xuân Thu bị Hư Trúc đánh bại và sống phần đời còn lại ở Thiếu Lâm tự.

Chiến trường Ukraine rực lửa: Nga–Ukraine đấu pháo dữ dội, tiết lộ tổn thất chấn động của nhau
Thế giới

Chiến trường Ukraine rực lửa: Nga–Ukraine đấu pháo dữ dội, tiết lộ tổn thất chấn động của nhau

Thế giới

Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, khi cả hai bên liên tiếp đưa ra tuyên bố gây chấn động về tổn thất của đối phương. Giữa lúc chiến sự dồn dập, triển vọng đàm phán hòa bình tiếp tục mờ mịt, theo Shafaq News.

Tin đọc nhiều

1

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

2

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

3

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

4

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới