Một du khách nước ngoài tấn công CSGT ở Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ

Tối 7/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, một cán bộ thuộc Tổ CSGT địa bàn Nha Trang đã bị một người đàn ông mang quốc tịch Nga tấn công khi đang làm nhiệm vụ, khiến cán bộ này bị thương vùng miệng.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Tổ công tác của Tổ CSGT địa bàn Nha Trang được điều động đến xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực đường Trần Phú giao với đường Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Tại hiện trường, một cán bộ trong tổ công tác đến để hòa giải vụ va quẹt giữa xe máy do một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển và một phương tiện khác. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc, người đàn ông Nga yêu cầu được nhận lại xe máy để rời khỏi hiện trường.
Sau đó, bất ngờ người này dùng tay đấm thẳng vào miệng một cán bộ CSGT, khiến chiến sĩ bị thương và chảy máu ở phần mặt. Ngay sau đó, người đàn ông quốc tịch Nga trên bị tổ công tác và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc.
Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
