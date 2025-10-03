Đoàn Công Vinh nói gì về bộ trang phục "con trâu" trình diễn trong Bán kết Mister Global 2025?
Đoàn Công Vinh sẽ mặc bộ trang phục lấy ý tưởng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” để trình diễn trong đêm Bán kết Mister Global 2025.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những cánh quả chò nâu rơi tạo thành một tấm thảm nâu trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.
Cây chò nâu, còn gọi là “cây sao đen”, “cây dầu rái” thuộc họ Dầu, có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Cây chò nâu là loại cây thân gỗ, cao đến vài chục mét, được trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát, lọc không khí.
Tuy gần gũi và quen thuộc nhưng bình thường ít ai nhận ra cây chò nâu cho đến khi trái chò nâu bắt đầu rơi rụng.
Hoa của cây chò nâu thường nở rộ vào tháng 4, hoa chò nâu kết từng chùm có màu vàng chanh.
Khi hoa chò nâu hình thành trái (quả), cánh quả chò nâu cũng sẽ chuyển dần sang màu nâu đậm và được nắng hong khô trước khi thả mình xoay tít trong gió như chiếc chong chóng, bay xa hàng chục mét.
Trong những ngày giao mùa, khi thành phố đón những cơn mưa đầu tiên, kèm theo dông gió, trái chò nâu bắt đầu rụng nhiều, xuất hiện theo đó những "cơn mưa chò nâu".
Từ trên cao, hàng loạt những cánh chò bắt đầu rơi xuống xoay tít trông rất vui mắt... và sau đó chò nâu lại theo gió phủ kín mặt đường.
Em nhỏ thích thú, gom nhặt những quả chò nâu làm kỷ niệm trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.
Những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những trái chò nâu rơi trên những con đường, công viên... làm cho thành phố Biên Hòa thêm đẹp và không kém phần lãng mạn.
Ông Trần Quang Tuấn (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) bày tỏ: “Nhìn những trái chò xoay tít, rơi theo gió khiến tôi nhớ lại những năm tháng hồn nhiên, hồi trước tôi thường cùng đám bạn đi nhặt thật nhiều quả rồi chạy lên chỗ cao thả xuống, lắm lúc lại ngồi so nhau xem ai nhặt được quả to hơn, đẹp hơn”.
Quả cây chò nâu đẹp nhất khi được nắng hong khô và bắt đầu rơi rụng trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.
Những quả chò không hương nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người, để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Với nhiều người dân Biên Hòa, cây chò nâu đã trở thành ký ức tuổi thơ, ngắm những quả chò bay trong gió lại thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng hơn...
Cây chò nâu được trồng nhiều dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Dương Tử Giang, Đồng Khởi, hay khu vực xung quanh Công viên Quảng trường, các công viên của thành phố Biên Hòa... Vào thời gian này, những hàng chò với tuổi đời cả chục năm đang vào mùa trái chín.
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4/10, cơn bão số 11 (bão MATMO) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc, bão đã tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ.