Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Những cánh quả chò nâu rơi tạo thành một tấm thảm nâu trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Thời gian đẹp nhất để ngắm cánh quả chò nâu bay và xoay như chong chóng ở đường phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) là những buổi sáng sớm hoặc lúc chiều muộn. Ảnh: Thủy Tiên.

Ở tỉnh Đồng Nai có hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, người ta cứ háo hức mỗi năm bắt cá khủng một lần, đó là hồ nào?

Cây chò nâu, còn gọi là “cây sao đen”, “cây dầu rái” thuộc họ Dầu, có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Cây chò nâu là loại cây thân gỗ, cao đến vài chục mét, được trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát, lọc không khí.

Tuy gần gũi và quen thuộc nhưng bình thường ít ai nhận ra cây chò nâu cho đến khi trái chò nâu bắt đầu rơi rụng.

Hoa cây chò nâu nở rộ khắp phố phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Nuôi cá rô phi đơn tính kiểu liên kết ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà nào cũng phấn chấn tham gia

Hoa của cây chò nâu thường nở rộ vào tháng 4, hoa chò nâu kết từng chùm có màu vàng chanh.

Khi hoa chò nâu hình thành trái (quả), cánh quả chò nâu cũng sẽ chuyển dần sang màu nâu đậm và được nắng hong khô trước khi thả mình xoay tít trong gió như chiếc chong chóng, bay xa hàng chục mét.

Trong những ngày giao mùa, khi thành phố đón những cơn mưa đầu tiên, kèm theo dông gió, trái chò nâu bắt đầu rụng nhiều, xuất hiện theo đó những "cơn mưa chò nâu".



Những cánh quả chò nâu bay xa, lại xoay tít như cái chong chóng, tạo nên khung cảnh lãng mạn trong gió. Ảnh: Thủy Tiên.

Thứ cây dây bò lung tung, ra quả to bự thế này, sao nông dân Gia Lai đang lo ngày lo đêm?

Từ trên cao, hàng loạt những cánh chò bắt đầu rơi xuống xoay tít trông rất vui mắt... và sau đó chò nâu lại theo gió phủ kín mặt đường.

Em nhỏ thích thú, gom nhặt những quả chò nâu làm kỷ niệm trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Một cái làng cổ tên Hà Liên ven đầm Nha Phu ở tỉnh Khánh Hòa, vì sao lại nổi tiếng xôn xao mạng xã hội?

Những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những trái chò nâu rơi trên những con đường, công viên... làm cho thành phố Biên Hòa thêm đẹp và không kém phần lãng mạn.

Ông Trần Quang Tuấn (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) bày tỏ: “Nhìn những trái chò xoay tít, rơi theo gió khiến tôi nhớ lại những năm tháng hồn nhiên, hồi trước tôi thường cùng đám bạn đi nhặt thật nhiều quả rồi chạy lên chỗ cao thả xuống, lắm lúc lại ngồi so nhau xem ai nhặt được quả to hơn, đẹp hơn”.

Quả cây chò nâu đẹp nhất khi được nắng hong khô và bắt đầu rơi rụng trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Nơi này ở Quảng Trị còn la liệt giếng cổ Champa kỳ lạ, nước trong, nước ngọt chảy quanh năm

Những quả chò không hương nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người, để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Với nhiều người dân Biên Hòa, cây chò nâu đã trở thành ký ức tuổi thơ, ngắm những quả chò bay trong gió lại thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng hơn...

Cây chò nâu được trồng nhiều dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Dương Tử Giang, Đồng Khởi, hay khu vực xung quanh Công viên Quảng trường, các công viên của thành phố Biên Hòa... Vào thời gian này, những hàng chò với tuổi đời cả chục năm đang vào mùa trái chín.

Theo: Báo Đồng Nai