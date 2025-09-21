Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng. Ảnh Getty

"Đối với tôi, vấn đề không phải là Nga có đồng ý hay không. Tất nhiên là sẽ không, nhưng đó không phải là vấn đề", ông Stubb nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, ông Stubb tuyên bố rằng các đảm bảo an ninh đang được thảo luận cho Ukraine sẽ chỉ có hiệu lực sau khi một thỏa thuận được ký kết giữa Moscow và Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng Nga được cho là sẽ không có quyền phủ quyết đối với định dạng của họ.

Trả lời câu hỏi của ấn phẩm về việc liệu những đảm bảo này có biểu thị sự sẵn sàng của các nước châu Âu trong việc tham gia vào một cuộc leo thang quân sự tiềm tàng ở Ukraine hay không, Stubb nói thêm rằng đây chính là bản chất của các đảm bảo an ninh.

Đảm bảo an ninh cho Kiev

Sau cuộc họp tại Paris vào tháng 9, 26 quốc gia thuộc cái gọi là liên minh các nước sẵn sàng đã cam kết triển khai "lực lượng răn đe" tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn. Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lưu ý trong tuần này, quy chế phi hạt nhân và không liên kết của Ukraine là sự đảm bảo thực sự cho an ninh.

Hai ông Putin và Trump đã gặp nhau vào ngày 15/8 tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Họ đã thảo luận về các phương án giải quyết xung đột Ukraine và bày tỏ mong muốn hợp tác để giải quyết vấn đề này. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow quan tâm đến một giải pháp lâu dài.

Ba ngày sau, Tổng thống Mỹ đã hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Washington. Sau cuộc gặp song phương, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia cùng họ. Các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev, mà các nước EU dự định sẽ cung cấp phối hợp với Mỹ. Cùng ngày hôm đó, ông Trump đã trả lời phỏng vấn của Fox News, nhấn mạnh rằng việc đạt được thỏa thuận về Ukraine giờ đây phụ thuộc vào ông Zelensky.

Về phần mình, Tổng thống Nga cho biết ông không loại trừ khả năng gặp Zelensky - nếu ông ấy sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể được giải quyết bằng cái giá phải trả là Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow. Những tuyên bố từ Anh và các nước châu Âu khác về khả năng triển khai một lực lượng quân sự của các quốc gia thành viên NATO đến Ukraine bị Bộ Ngoại giao Nga coi là hành vi kích động thù địch kéo dài.