Từ vườn tạp đến 2ha rau muống năng suất cao



Ông Nguyễn Văn Bi (tên thường gọi là Tám Bi, SN 1960), chia sẻ, trước đây gia đình ông có khoảng 4 công đất.

Vì đất ít nên ông quyết định không trồng lúa mà trồng đủ loại hoa màu, như: đậu bắp, cải bắp, dưa leo, cà chua...

Tuy nhiên, do thời gian trồng những giống màu này kéo dài, việc mua bán không thuận lợi, nguồn thu nhập không ổn định đã dẫn đến thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Bi, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: Hồng Cẩm

“Càng trồng càng lỗ, để trả nợ tiền phân thuốc cho cửa hàng, tôi phải bán gần hết phần đất của gia đình. Trả nợ xong tôi trở thành người vô sản, gia đình chỉ còn cái nền nhà và phần ít đất sau hè…”- ông Tám Bi nhớ lại.

Cơ duyên đến khi ông được Hội Nông dân phường cho đi tham quan mô hình trồng rau muống ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và nhận thấy hiệu quả kinh tế vượt trội từ trồng rau muống. Không chần chừ, trong nhà còn được bao nhiêu tiền ông gom đi mua hạt rau muống giống, phân hữu cơ về cải tạo phần đất sau nhà để trồng rau muống.

“Bất ngờ cây rau muống rất hợp thổ nhưỡng vùng đất này, rau mau lớn, xanh mướt mắc ham. Không cần tưới phân thuốc, chỉ chưa đầy 20 ngày đám rau muống quanh nhà có thể thu hoạch. Khi thu hoạch, vợ tôi đem ra chợ bán lấy tiền nuôi gia đình và chừa một phần mua thêm hạt giống về gieo xoay vòng vụ mới.

Nhận thấy trồng rau muống phát triển tốt, nhanh thu hoạch lại dễ bán nên tôi quyết định thuê 3 công đất ruộng ở gần nhà để mở rộng trồng. Từ đó, tôi có nguồn rau muống cung cấp ra chợ ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng đỡ hơn”- Ông Tám Bi kể.

Từ mãnh vườn tạp ông Tám Bi đã có 2ha đất trồng rau muống, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau hơn 1 năm thuê đất trồng rau muống, vợ ông Tám Bi không cần ra chợ bán nữa mà thương lái ở địa phương tự đến ruộng thu mua, vận chuyển đi. Từ thành công ban đầu, ông quyết định mua thêm 1ha đất, rồi nâng tổng diện tích sản xuất lên 2ha để canh tác rau muống.

Mô hình hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ

Theo tính toán của ông Tám Bi, trồng rau muống vốn đầu tư ban đầu nhẹ, với 1.000m² rau muống mỗi vụ chỉ đầu tư khoảng 5 triệu đồng.

Với năng suất bình quân 2,5 tấn/1.000m² và giá bán trung bình 5.000 - 6.000 đồng/kg, tổng thu nhập đạt 12.500.000 đồng. Trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận khoảng 7.500.000 đồng/vụ. Đặc biệt, với 10 vụ canh tác mỗi năm, 1.000m² đất có thể mang lại lợi nhuận lên tới 75.000.000 đồng.

Với 1.000m² đất, canh tác 10 vụ rau muống mỗi năm, có thể mang lại lợi nhuận lên tới 75.000.000 đồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Tám Bi chia sẻ thêm, năm nay rau muống có giá, hiện thương lái mua tại ruộng với giá 10.000đồng/kg.

Riêng đối với kỹ thuật trồng rau muống của gia đình ông, cứ 1.500m² đất trồng rau muống, 1 ngày sẽ bán được khoảng 400-500kg rau muống thành phẩm, với giá hiện nay là 10.000 đồng/kg, có thể thu về 4-5 triệu đồng, trong đó tiền lời khoảng hơn 3 triệu đồng.

Ông Tám Bi giải thích: "Ở đây chúng tôi trồng và thu hoạch rau muống theo dạng cuốn chiếu nên ngày nào cũng có thu nhập. Với 2ha đất trồng rau, tôi chia thành nhiều luống, mỗi ngày gieo 5-6 luống, sau 18 ngày gieo hạt, rau muống của tôi sẽ được thu hoạch theo dạng nhổ hết gốc, đem rửa sạch và bán cho thương lái.

Mỗi ngày cứ từ 0h-6h sáng là gia đình tôi đi nhổ rau, bán xong sáng lại là tôi cho xử lý lại đất (xới lên và rải ít tro trấu, phân hữu cơ) và trồng tiếp vụ sau ngay trong ngày.

Rau muống được trồng theo dạng cuốn chiếu nên ngày nào nông dân cũng có thu nhập. Ảnh: Hồng Cẩm

Trong 18 ngày rau trưởng thành nhổ bán, nguồn bệnh chưa kịp phát triển, chính vì vậy mà rau tôi trồng không phải tốn tiền làm nhà màng hay thuốc trừ sâu. Vào mùa hạn, rau được khoảng 10 ngày sẽ tưới 1 đợt phân lạnh, xong đến ngày thứ 18 là nhổ bán, còn mùa mưa thì không cần tưới phân.

Những trường hợp trồng rau muống bị sâu bệnh là do người trồng rau muống cắt phần thân bán, còn phần gốc để lại tái thu hoạch tiếp vụ sau nên mầm bệnh sẽ lây lan mạnh, rất khó để trồng tiếp vụ sau".

Thấy mô hình trồng rau muống của gia đình ông Tám Bi hiệu quả, mang lại kinh tế cao, nhiều hộ dân trong khu vực cũng bắt đầu học trồng và được ông nhiệt tình hỗ trợ giống, phân hữu cơ và kỹ thuật.

Khu vực Thới Hòa hiện có khoảng 70 hộ dân gắn bó với cây rau muống, cung cấp ra thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khoảng 570 tấn/tháng (tương đương 18 tấn/ngày), tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 190 lao động địa phương. Với nhiều gia đình, mô hình trồng rau muống đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp bà con cải thiện đời sống rõ rệt so với việc độc canh cây lúa hay những cây hoa màu khác.

Khu vực Thới Hòa hiện có khoảng 70 hộ dân, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 190 lao động địa phương. Ảnh: Hồng Cẩm

Tháng 7/2010, tổ hợp tác trồng rau muống của ông Tám Bi được "nâng cấp" thành HTX rau an toàn Hòa Phát, có 10 hộ tham gia, với tổng diện tích trồng rau từ 5ha. 15 năm qua HTX rau an toàn Hòa Phát luôn phát triển ổn định. Về đầu ra, HTX rau an toàn Hòa Phát có từ 5-7 thương lái tự tìm đến mua, rồi đem đi tiêu thụ ở TP.Cần Thơ và các địa phương lân cận.

Quá trình sản xuất, kinh doanh của ông Tám Bi và HTX Hòa Phát đã tạo công ăn việc làm thường xuyên, ổn định cuộc sống cho nhiều gia đình tại địa phương.

Mỗi ngày, HTX giải quyết việc làm cho 7-10 lao động với thu nhập 250.000 đồng/người/ngày. Còn tại khu vực Thới Hòa có gần 200 người có việc làm tại chỗ từ nhổ rau muống.

Chị Nguyễn Thị Đẹp, người dân khu vực, chia sẻ: Chị làm công nhổ rau muống cho gia đình ông Tám Bi hơn chục năm qua, tiền công nhổ mỗi ký rau muống là 1.000 đồng. Mỗi ngày tranh thủ đưa rước con đi học và lo cơm nước xong chị và chồng đi nhổ, mỗi người được khoảng từ 100-150kg.

“Gia đình tôi có 1 công đất trồng nhãn, một năm chỉ có 1 vụ nên thu nhập bấp bênh. Mỗi ngày hai vợ chồng tranh thủ việc nhà xong đi nhổ rau muống thuê cũng có thu nhập từ 200-300 nghìn đồng, nhờ đó mà cuộc sống gia đình tôi ổn định, lo cho 2 đứa con ăn học”- Chị Đẹp chia sẻ.

HTX rau an toàn ông Tám Bi giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định: Ảnh: Hồng Cẩm

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Tám Bi còn tích cực tham gia đóng góp và vận động bà con tham gia các công tác phúc lợi xã hội.

Đơn cử như năm 2024, ông đã hỗ trợ 500kg gạo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 6.000.000 đồng, vận động hỗ trợ nông dân khó khăn 25.000.000 đồng, và vận động nhân dân cùng mạnh thường quân nâng cấp đổ bê tông tuyến lộ Rạch Chùa với tổng trị giá 125.000.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Đẹp nhổ rau muống thuê, tiền công mỗi ngày khoảng 150.000 đồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm 2025, ông tiếp tục vận động mạnh thường quân tiền và ngày công lao động để đổ bê tông hơn 10km đường giao thôn nông thôn; vận động bắt 3 cây cầu Hy Vọng và nâng cấp 4 đường dẫn cầu, với chi phí khoảng 200 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Nhiều năm liền, ông Tám Bi luôn được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Năm 2022 ông được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc của TP.Cần Thơ và mới đây ông Tám Bi được Hội Nông dân TP.Cần Thơ tặng Bằng khen nông dân Sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đọan 2021-2025.