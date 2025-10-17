Một quốc gia NATO tuyên bố sẵn sàng đón tiếp ông Putin với sự trân trọng

Trao đổi với các phóng viên ngày 17/10, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết thời gian và chi tiết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ được công bố sau khi hoàn tất các cuộc trao đổi chuẩn bị giữa ba nước.

“Tất nhiên, tại đây - ở Hungary, tại Budapest, chúng tôi sẵn sàng bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổng thống Mỹ và tổng thống Nga có thể tiến hành đàm phán trong môi trường an toàn và yên tĩnh. Đây là quốc gia an toàn nhất châu Âu, một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Vì vậy, nếu có nơi nào có thể tổ chức các cuộc đàm phán trong điều kiện an toàn, thì đó chính là ở đây” - ông Szijjártó nhấn mạnh.

Ông cũng ám chỉ rằng ông Putin sẽ có thể đến Hungary và rời đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

“Chúng tôi trân trọng chờ đón Tổng thống Putin. Tất nhiên, chúng tôi sẽ bảo đảm cho ông ấy được phép nhập cảnh vào Hungary, tiến hành thành công các cuộc đàm phán tại đây, và sau đó trở về nước. Không cần phải có bất kỳ sự tham vấn hay phê chuẩn nào với ai cả” - Ngoại trưởng Hungary nói.

“Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin với sự tôn trọng, tiếp đãi ông như một vị khách và bảo đảm điều kiện để ông tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ” - ông Szijjártó bổ sung.

Trong bài đăng trên Facebook vào thứ Sáu, Szijjarto cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin là Yury Ushakov, và xác nhận rằng "công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương".

Ngoài ra, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thông báo ông và Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm vào thứ Sáu. Ông Szijjarto cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng sẽ có cuộc hội đàm vào cuối ngày.

Trước đó, ông Orban tuyên bố rằng Budapest đã sẵn sàng và mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ, gọi đây là "tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới" và mô tả Hungary là "hòn đảo hòa bình".

Tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, khiến ông có thể bị bắt nếu ông đến bất kỳ quốc gia thành viên nào của ICC.

Tháng 4/2025, Hungary tuyên bố có ý định rút khỏi ICC trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người mà ICC cũng đã ban hành lệnh bắt giữ. Ban lãnh đạo ICC đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước quyết định của Hungary.

Tháng 5/2025, Quốc hội Hungary bỏ phiếu thông qua việc rút khỏi ICC.

Quyết định này sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi thông báo được gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Hungary đã gửi thông báo vào ngày 2/6/2025.