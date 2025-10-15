Tướng Mỹ cảnh báo việc 'đùa với lửa' khi gửi Tomahawk cho Ukraine

Một hệ thống tên lửa của Ukraine. Ảnh: Strana.

Lầu Năm Góc đã chuẩn bị kế hoạch bán hoặc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ cho Kiev, nếu Tổng thống Donald Trump ban hành mệnh lệnh tương ứng. Tuy nhiên, The New York Times dẫn các bình luận của giới quân sự Mỹ cho rằng, việc chuyển giao những tên lửa này sẽ đưa Mỹ tiến gần hơn đến đối đầu trực tiếp với Nga.

Việc bàn giao Tomahawk gặp nhiều trở ngại nghiêm trọng, trong đó có việc Ukraine không có các bệ phóng trên biển hoặc trên đất liền cần thiết để khai hỏa loại tên lửa này.

Để phóng Tomahawk, Ukraine cần có hệ thống phóng Typhon của lục quân Mỹ - mà theo các sĩ quan quân đội, việc chuyển giao hệ thống này “sẽ đưa Mỹ tới sát ngưỡng đối đầu trực diện với Nga”.

Hiện vẫn chưa rõ Mỹ có thể cung cấp bao nhiêu tên lửa, Ukraine sẽ cất giữ chúng ra sao, và điều đó sẽ dẫn đến hậu quả gì.

“Tồn tại những lo ngại thực sự về khả năng leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga, điều này được phản ánh qua những cảnh báo gần đây của Điện Kremlin gửi tới Washington về việc không nên cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa,” - NYT viết.

Vài ngày trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine “sẽ kết thúc tồi tệ cho tất cả mọi người, và trước hết là cho chính Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định Washington có thể chỉ chuyển giao cho Kiev một số lượng nhỏ tên lửa, không đủ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến tranh.