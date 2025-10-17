Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine

Ông Trump tiết lộ sẽ sớm gặp trực tiếp ông Putin. Ảnh: GI.

Tổng thống Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và dự kiến sẽ gặp trực tiếp ông Putin tại Hungary. Theo lời ông Trump, mục tiêu của các cuộc tiếp xúc là tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh.

“Tôi rơi vào tình huống này - tôi không phải là người bắt đầu cuộc chiến này. Đây là việc của ông Biden. Khi tôi đến, mọi thứ là một mớ hỗn độn có thể dẫn tới Thế chiến III. Theo tôi, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nó sẽ không xảy ra” - ông Trump nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng mục tiêu của mình là “cứu mạng người” và thúc đẩy hòa bình ở châu Âu. Theo ông Trump, chính quyền Biden đã mắc những sai lầm chiến lược nghiêm trọng, khiến cuộc chiến Ukraine bùng phát - điều mà theo ông sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông tại vị.

“Tôi làm điều này để cứu lấy sinh mạng con người. Đó là toàn bộ lý do tôi làm vậy. Tôi không làm vì nước Mỹ - giữa chúng ta là cả một đại dương. Nhưng tôi muốn giúp châu Âu. Họ muốn chiến tranh kết thúc, nhưng họ không thể làm được. Còn tôi thì có thể” - ông Trump khẳng định.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga, gọi đó là “rất tồi tệ,” khiến việc tổ chức các cuộc gặp chung trở nên khó khăn. Ông xác nhận đã thảo luận với ông Putin về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, và cho biết “Tổng thống Nga không hề vui mừng” trước ý tưởng này.

Ông Trump và ông Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần hai tháng vào hôm thứ Năm. Sau đó, Trump thông báo rằng hai bên sẽ gặp lại tại Budapest.

Ngày 17/10, Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, với một trong các chủ đề trọng tâm là khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Phía Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói với Trump rằng Tomahawk “sẽ không thay đổi cục diện chiến trường”, nhưng sẽ gây tổn hại cho quan hệ Nga – Mỹ.

Ông Trump cũng cho rằng hiện không phải là thời điểm thích hợp để áp thêm các biện pháp trừng phạt Nga, vì điều đó có thể làm phức tạp hoặc phá vỡ kế hoạch gặp mặt ông Putin sắp tới.