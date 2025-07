Ngay từ những ngày đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng Công an xã Nam Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên mới) đã chủ động ổn định tổ chức, siết chặt kỷ cương, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững thế trận an ninh cơ sở.

Xã Nam Thái Ninh duy trì 18 mô hình tự quản về an ninh, trật tự và 3 mô hình camera giám sát tại các khu dân cư.

Một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là củng cố bộ máy hoạt động, không gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công an xã đã thành lập 5 tổ công tác chuyên môn, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao hiệu quả tiếp dân và xử lý hồ sơ.

Cùng với đó, đơn vị tiến hành tổng rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, cập nhật dữ liệu nghiệp vụ, hoàn thiện hồ sơ quản lý địa bàn và xây dựng phương án phòng ngừa các điểm "nóng" về tội phạm, tệ nạn xã hội.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, lực lượng Công an xã luôn chủ động tiếp cận, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Tại bộ phận tiếp công dân, không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương.

Trung úy Nguyễn Minh Đức, cán bộ Công an xã Nam Thái Ninh, cho biết: Trước đây tôi công tác tại Đội Tham mưu Công an huyện Thái Thụy, sau đó được điều động về xã Thuần Thành, rồi phân công về Nam Thái Ninh từ ngày 1/7/2025.

Tại đơn vị mới, tôi trực tiếp tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều người dân đã cài đặt ứng dụng VNeID nhưng không nhớ mật khẩu hoặc chưa quen thao tác. Tôi vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện thành công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung úy Nguyễn Minh Đức, cán bộ Công an xã Nam Thái Ninh, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Anh Nguyễn Văn Tám, thôn Vị Nguyên, chia sẻ: Tôi đến trụ sở Công an xã làm thủ tục đăng ký thường trú và xin cấp lý lịch tư pháp để đi xin việc.

Được các đồng chí công an hướng dẫn tận tình, tôi thực hiện các bước trên VNeID một cách thuận lợi. Không chỉ các thủ tục về cư trú, hành chính tư pháp được thực hiện thuận tiện, nhiều thủ tục khác cũng được giải quyết tại chỗ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Anh Đào Trọng Đại, thôn Xuân Hòa, bày tỏ: Tháng 6/2025, tôi mua một xe ô tô, khi đến Công an xã làm thủ tục đăng ký, được cán bộ hướng dẫn tận tình, nhanh chóng, dễ hiểu.

Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp giúp người dân như tôi không phải đi xa để giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.



Hiện nay, Công an xã Nam Thái Ninh đang tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Cụm an ninh giáp ranh Trà Lý” phối hợp giữa ba địa phương là xã Nam Thái Ninh, xã Tiền Hải và xã Đông Tiền Hải.

Đây là khu vực giáp ranh, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, đặc biệt là khu vực cầu Trà Lý, nơi các đối tượng dễ lợi dụng địa hình để hoạt động phạm pháp.

Ông Vũ Cao Ba, Bí thư Chi bộ thôn Thiên Kiều, cho biết: Tôi tham gia mô hình từ ngày đầu thành lập.

Các trưởng thôn, bí thư chi bộ và đoàn thể của ba xã lập nhóm zalo để trao đổi nhanh thông tin, cập nhật tình hình. Có vụ việc gì bất thường là báo ngay cho công an xã xử lý. Nhờ vậy, tình trạng trộm cắp, gây rối ở khu vực giáp ranh đã giảm rõ rệt.

Xã mới này ở tỉnh Hưng Yên, sau sáp nhập Thái Bình, chính quyền lập biên bản một trường hợp lấn chiếm đất đai

Ngoài cụm an ninh giáp ranh, xã còn duy trì 18 mô hình tự quản về an ninh, trật tự và 3 mô hình camera giám sát tại các khu dân cư. Công an xã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”.

Trung tá Trương Hữu Thái, Phó Trưởng Công an xã Nam Thái Ninh, (tỉnh Hưng Yên mới) cho biết: Dù lực lượng còn mỏng, địa bàn rộng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra ban đêm tại các khu vực có nguy cơ cao; tổ chức gọi hỏi, răn đe 26 trường hợp đang chấp hành án tại cộng đồng, phổ biến pháp luật, ký cam kết không tái phạm.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, mà còn nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình an ninh tự quản, cụm an ninh giáp ranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Công an xã Nam Thái Ninh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo: Báo Hưng Yên