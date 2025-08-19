Giá lươn ổn định, không tăng quá cao hoặc giảm quá mạnh như cây ăn trái

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa thông tin, hiện trên địa bàn xã có khoảng 35 hộ nuôi lươn không bùn với số lượng trên 500.000 con.

Mô hình nuôi lươn không bùn đang được khoảng 35 hộ dân tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ tham gia. Ảnh: H.X

Với lợi thế quản lý được nguồn thức ăn, nguồn nước, dễ kiểm soát dịch bệnh, đầu ra ổn định, mô hình nuôi lươn không bùn đã phát triển được 5 năm tại địa phương.

Theo ông Thọ, khác với cây ăn trái (giá không tăng quá cao hoặc giảm quá mạnh), giá lươn thương phẩm luôn ổn định, ở mức có lời cho người nuôi, mặc dù là thông qua thương lái.

Ngoài ra, giáp ranh với xã Tân Hòa có công ty chuyên về chế biến thủy sản và cũng tiêu thụ mặt hàng lươn. Từ đó cũng làm cho khâu tiêu thụ được bền vững và người dân hoàn toàn yên tâm trong quá trình nuôi lươn không bùn.

Mô hình nuôi lươn không bùn ở xã Tân Hòa, TP Cần Thơ đã phát triển được 5 năm. Ảnh: H.X

Để mô hình ngày càng phát triển hơn, ông Thọ cho hay, thời gian tới, Hội Nông dân xã Tân Hòa, TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện cho những hộ nuôi lươn tại địa phương đi tham quan, học hỏi những mô hình mới.

Đồng thời, Hội Nông dân kết nối với phía ngân hàng để hỗ trợ người dân vay vốn phát triển mô hình, góp phần nâng cao thu nhập.

Được biết, giá lươn tăng dần trong vài tháng qua nên không khí nuôi lươn không bùn xã Tân Hòa trở nên khởi sắc.

Lợi nhuận cao từ mô hình nuôi lươn không bùn

Ông Trần Trung Tri – Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi lươn Chiến Thắng (xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) cho biết, nhiều năm qua, mô hình nuôi lươn cho lợi nhuận cao.

Chi phí nuôi lươn không bùn khoảng 40.000 đồng/kg nhưng giá bán thấp nhất cũng ở mức 70.000 đồng/kg. Ảnh: H.X

Theo đó, chi phí đầu tư con lươn giống, thức ăn, nguồn nước,…chỉ khoảng 40.000 đồng/kg nhưng giá bán thấp nhất cũng ở mức 70.000 đồng/kg (giá lươn hiện tại là 90.000 đồng/kg).



Hiện Tổ hợp tác nuôi lươn Chiến Thắng có 11 hộ dân tham gia. Bình quân mỗi hộ nuôi từ 20.000 - 80.000 con và mỗi năm, lươn xuất bán được 1 vụ (thời gian nuôi kéo dài từ 8 – 9 tháng).

Ông Tri nhận thấy, so với các mô hình khác, nuôi lươn không bùn khá dễ dàng, lại cho sản phẩm sạch. Khâu quan trọng nhất chủ yếu là thay nước và cho ăn. Trong đó, nguồn nước phải được xử lý sạch sẽ, còn lượng thức ăn đảm bảo đủ liều lượng, tăng dần qua từng tháng.

“Nếu thuận lợi, đến tháng 11 tới, tôi sẽ xuất bán 25.000 con, dự kiến lãi khoảng 300 triệu đồng” - ông Tri nói.

Người dân cho hay, nuôi lươn không bùn khá dễ, nhưng khâu cho ăn và thay nước phải đúng thời gian và đều đặn mỗi ngày. Ảnh: H.X

Dẫn phóng viên đi tham quan mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình, chị Đặng Thị Thu Phượng ở cùng xã Tân Hoà cho biết, thông qua mạng xã hội, chị đã bắt đầu học hỏi cách nuôi lươn không bùn từ năm 2020.



Đến nay, chị Phượng đã có 16 bể nuôi lươn không bùn. Bình quân chị thu hoạch và xuất bán khoảng 6 lần (1 lần khoảng 10.000 con)/năm, lợi nhuận ước trên 400 triệu đồng.

Chia sẻ về cách nuôi lươn không bùn, chị Phượng cho rằng không khó, nhưng cần lưu ý việc thay nước và cho ăn.

“Nuôi lươn không bùn khá dễ, nhưng khâu cho ăn và thay nước phải đúng thời gian và đều đặn mỗi ngày. Như tôi, ngày nào, cũng phải cho lươn ăn 2 lần và thay nước 3 lần. Nếu không làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và sự phát triển của con lươn” - chị Phượng nói.

