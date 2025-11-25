Một xóm nhỏ ở Thái Nguyên và hành trình 10 năm lột xác ngoạn mục nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới tạo sức bật mạnh mẽ cho Xuân Lai

Cách đây 10 năm, Xuân Lai vẫn là một xóm nghèo. Thu nhập của người dân thấp, việc sản xuất thiếu kỹ thuật, thiếu định hướng. Nhiều hộ vẫn sống trong những căn nhà cấp bốn xuống cấp, đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp, trời mưa là trơn trượt, xe cộ đi lại khó khăn.

Nhưng từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ trên toàn xã Tân Kim cũ (nay là xã Tân Thành), Xuân Lai đã nhanh chóng bắt nhịp, trở thành một trong những điểm sáng về sự đồng thuận và tinh thần tự lực của người dân. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con đã góp sức, góp công xây dựng hạ tầng cơ bản, từng bước cải thiện đời sống.

Xóm Xuân Lai hôm nay khoác lên mình diện mạo mới khang trang với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhà cao tầng mọc lên san sát. Ảnh: Kiều Hải

Những con đường liên xóm, nội xóm được mở rộng, bê tông hóa gần như toàn bộ. Hệ thống điện, đường được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, sự chuyển biến trong tư duy sản xuất đã giúp nhiều hộ mạnh dạn mở rộng kinh tế hộ gia đình, phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa. Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân được nâng cao từng ngày. Xuân Lai đang trở thành minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đã từng bước thắp sáng một miền quê khó khăn.

Các tuyến đường liên xóm, nội xóm trên địa bàn xóm Xuân Lai được bê tông gần như toàn bộ. Ảnh: Kiều Hải

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng xóm Xuân Lai tự hào khi kể về hành trình đổi thay của quê hương mình: “Khoảng 10 năm trở về trước, xóm Xuân Lai vẫn còn là xóm khó khăn. Đường đất nhỏ, trời mưa thì trơn trượt, nắng lên bụi bay mù mịt. Nhưng từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, xóm nhà đã đổi thay từng ngày. Nhà nước hỗ trợ, bà con góp công góp của. Đến nay, đường nội xóm gần như 100% đã bê tông hóa, khang trang sạch đẹp. Nhà cao tầng giờ mọc lên san sát, đời sống bà con khá giả hơn trước rất nhiều. Hiện xóm có tổng số 132 hộ dân với 627 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm”.

Theo ông Hùng, điều khiến ông vui nhất không chỉ là cơ sở hạ tầng đổi mới mà còn là sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Bà con trong xóm đã mạnh dạn vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Nhà văn hóa xóm Xuân Lai có sân tổ chức các hoạt động vui chơi, tập thể dục, thể thao rộng rãi. Ảnh: Kiều Hải

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao đã xuất hiện, như chăn nuôi lợn, gà, mở dịch vụ buôn bán hoặc làm nghề phụ. “Xóm giờ có nhiều hộ thu nhập ổn định, thậm chí khá giả. Trẻ con được học hành đầy đủ, người già có câu lạc bộ dưỡng sinh, phụ nữ thì tham gia văn nghệ, thể thao tích cực, tinh thần ai cũng phấn khởi,” ông Hùng chia sẻ.

Một trong những nhân chứng rõ ràng nhất về sự đổi thay của xóm Xuân Lai là anh Kiều Văn Nam, người đã gắn bó với xóm từ khi lọt lòng. Nhìn ra con đường rộng thênh thang trước cửa nhà, anh Nam bồi hồi kể lại:

“Ngày trước ở đây nghèo lắm. Một số hộ còn chưa đủ ăn, công việc bấp bênh. Nhà tôi khi đó là nhà cấp bốn cũ kỹ, mùa mưa là dột khắp nơi. Mỗi lần đi lại đều phải men từng đoạn đường đất lầy lội. Nhưng từ khi xây dựng nông thôn mới, đường sá mở rộng, cuộc sống thay đổi hoàn toàn.”

Gần chục năm nay, gia đình anh Nam đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi chim bồ câu, mở thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ do có lợi thế gần đường đi lại, giao thông thuận tiện. Nhờ đó, thu nhập mỗi năm cũng tăng lên đáng kể, đủ điều kiện xây dựng căn nhà mới khang trang như hiện nay.

“Không chỉ kinh tế khá lên, mà tinh thần người dân cũng thay đổi. Xóm mình giờ sạch sẽ, sáng – xanh – đẹp. Tối đến trẻ con ra sân nhà văn hóa chơi đùa, người lớn đánh bóng chuyền, không khí vui vẻ, nhộn nhịp lắm”, anh Nam chia sẻ.

Hạ tầng khang trang – động lực thúc đẩy kinh tế phát triển

Xuân Lai hôm nay lột xác mạnh mẽ. Đường bê tông trải dài, tuyến đường tỉnh qua xóm mới được đầu tư mở rộng 12m, rải nhựa asphalt phẳng lì. Nhà văn hóa xóm cũng được tu sửa khang trang, rộng rãi. Sân nhà văn hóa xóm trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi người dân tập thể dục, thể thao, tổ chức các sự kiện quan trọng.

Tuyến đường kết nối quốc lộ 37 với đường tỉnh ĐT.269B đoạn qua địa bàn xóm Xuân Lai được mở rộng 12m rải asphalt phẳng lì mở ra cơ hội phát triển cho người dân địa phương. Ảnh: Kiều Hải

Đặc biệt, phong trào chỉnh trang nhà ở lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng 5 năm gần đây, hàng chục ngôi nhà cao tầng đã được xây dựng. Nhiều hộ đầu tư sân vườn, cổng ngõ sạch đẹp, tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét yên bình của miền quê.

Cùng với đời sống kinh tế được nâng cao, đời sống tinh thần của người dân xóm Xuân Lai cũng có bước chuyển mạnh mẽ. Những hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên. Câu lạc bộ dưỡng sinh, đội văn nghệ của xóm ngày càng hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phong trào văn hóa, văn nghệ của xóm Xuân Lai ngày càng phát triển mạnh. Ảnh: Kiều Hải

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình văn minh” được duy trì hiệu quả. Nhờ vậy, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết bền chặt.

Trẻ em được học hành đầy đủ, nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra những hướng đi mới cho tương lai. Người lao động có thêm nhiều cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp gần địa bàn, giúp thu nhập ổn định hơn.

Những đổi thay của Xuân Lai trong 10 năm qua không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà là sự đổi thay trong tư duy, cách làm và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Từ một xóm nghèo với hạ tầng thiếu thốn, Xuân Lai hôm nay đã trở thành một vùng quê trù phú, đáng sống.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng xóm Xuân Lai chia sẻ thêm: “Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự làm xóm nhà đổi thay. Bà con bây giờ ai cũng phấn khởi, quyết tâm xây dựng xóm làng ngày càng giàu đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng, vài năm nữa, diện mạo xóm còn thay đổi mạnh mẽ, phát triển hơn nữa”.

Còn anh Kiều Văn Nam thì gửi gắm hy vọng: “Chỉ trong 10 năm mà quê mình thay đổi như vậy, tôi tin rằng tương lai còn tươi sáng hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm kinh tế, giữ gìn môi trường sống, chung tay xây dựng xóm ngày càng khang trang, văn minh, giàu đẹp”.

Xuân Lai hôm nay không chỉ bừng sáng trong ánh điện, ánh nắng trên những con đường bê tông mới, mà còn bừng sáng trong niềm tin, khát vọng và sự đoàn kết của mỗi người dân. Một hành trình mới đang mở ra, hành trình đưa miền quê nhỏ bé này vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững.