Nâng cao nhận thức pháp luật – chìa khóa xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững ở Nam Hòa, Thái Nguyên

Chuyển biến từ nhận thức: Nền tảng của sản xuất an toàn và môi trường bền vững

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà đã lựa chọn một hướng đi khác biệt đó là đặt công tác tuyên truyền pháp luật và nâng cao hiểu biết của người dân làm trọng tâm. Từ việc chuyển hóa nhận thức đến thay đổi cách làm, những nỗ lực bền bỉ ấy đang hình thành nền tảng quan trọng cho một nền nông nghiệp sạch, môi trường an toàn và diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Người dân xã Nam Hoà tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật. Ảnh: Hà Thanh

Một trong những minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tư duy là ở xóm Đồng Chốc, nơi từng diễn ra hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, thiếu kỹ thuật, chưa coi trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Vậy nhưng, vài năm gần đây, Đồng Chốc đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Ông Tống Văn Bé – Trưởng xóm Đồng Chốc cho biết, trước kia người dân phun thuốc theo cảm tính, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi xã tổ chức đều đặn các lớp tập huấn về sản xuất theo hướng sinh học, kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, bà con đã thay đổi rõ rệt. “Rau quả bây giờ an toàn hơn, thương lái cũng tin tưởng hơn. Không chỉ thế, tinh thần đoàn kết trong xóm tốt lên, an ninh trật tự được giữ vững.”, ông Bé chia sẻ.

Ông Tống Văn Bé – Trưởng xóm Đồng Chốc, xã Nam Hoà cho biết từ khi xã tổ chức đều đặn các lớp tập huấn về sản xuất theo hướng sinh học, kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, bà con đã thay đổi rõ rệt. Ảnh: Ngô Huy

Những lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn tạo cơ hội để người dân tiếp cận trực tiếp các mô hình mẫu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Nhờ vậy, khoảng cách giữa pháp luật và sản xuất thực tế được thu hẹp, người nông dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình hơn.

Cùng với đó, các hợp tác xã trên địa bàn xã Nam Hoà đóng vai trò quan trọng trong việc “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con từ khâu chọn giống, chăm sóc cây trồng đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà là đơn vị đi đầu trong hoạt động này. Ông Miêu Văn Long – Giám đốc HTX cho biết: Trước đây người dân khu vực chỉ trồng được một vụ, nông dân sản xuất tự phát. Nhưng từ khi HTX được thành lập, diện tích rau củ quả tăng từ 5ha lên hơn 10ha, với nhiều loại sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như dưa chuột, khoai tây, su hào, bắp cải… Việc sử dụng thuốc thảo mộc, chế phẩm sinh học thay thế thuốc hóa học bừa bãi đã cải thiện năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường.

Ông Miêu Văn Long – Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà cho biết từ khi HTX được thành lập, diện tích rau củ quả của người dân trong khu vực tăng từ 5ha lên hơn 10ha. Ảnh: Ngô Huy

Theo ông Long, điểm thành công lớn nhất chính là nhận thức của người dân đã chuyển biến từ làm theo thói quen sang làm theo quy trình.

Nông dân làm chủ tri thức: Từ sản xuất manh mún đến hàng hóa chất lượng

Không chỉ dừng lại ở trồng trọt, sự thay đổi về nhận thức pháp luật và an toàn thực phẩm còn lan tỏa đến nhiều mô hình sản xuất khác trong xã Nam Hoà.

Chị Tống Thị Bảy – chủ cơ sở sản xuất nem thính dân tộc Sán Dìu là một ví dụ điển hình. Sau khi tham gia tập huấn, chị hiểu rõ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu sơ chế đến bảo quản. Nhờ vậy, sản phẩm nem thính của chị ngày càng được tin dùng; mỗi tháng cơ sở của gia đình chị tiêu thụ khoảng 1.000 hộp nem thính, tương đương 500kg thịt lợn, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức lương 5–7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Tống Thị Bảy – chủ cơ sở sản xuất nem thính dân tộc Sán Dìu cho biết, mỗi tháng cơ sở của gia đình chị tiêu thụ khoảng 1.000 hộp nem thính. Ảnh: Ngô Huy

Trong lĩnh vực sản xuất chè, bà Hồ Thị Hồng ở xóm Mỹ Lập cũng có bước chuyển tích cực. Trước đây, gia đình bà thường phun thuốc không đúng thời điểm, dẫn đến năng suất và chất lượng thấp. Sau các lớp tập huấn, bà thay đổi quy trình chăm sóc, tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc và thời gian cách ly. Nhờ đó, chè sạch hơn, năng suất cao hơn và thương lái cũng đánh giá tốt hơn.

Bà Hồ Thị Hồng, xóm Mỹ Lập chia sẻ, sau khi được tập huấn kỹ thuật, bà con trồng chè ở xã Nam Hoà sản xuất theo hướng an toàn và bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Thanh

Những thay đổi này, dù đến từ từng hộ gia đình, nhưng góp lại đã tạo nên một diện mạo sản xuất mới cho xã Nam Hoà, nơi người dân có đủ tri thức để làm nông nghiệp sạch, bền vững và mang tính cạnh tranh cao.

Theo ông Trần Văn Phương – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hoà, việc tập huấn pháp luật là chìa khóa giúp người dân hiểu sâu hơn về chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến đời sống. “Tư duy sản xuất của nông dân thay đổi rõ rệt. Họ hướng đến VietGAP, đến các mô hình nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm vừa có giá trị kinh tế, vừa đảm bảo chất lượng.", ông Phương nhấn mạnh.

Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi sáp nhập, xã Nam Hoà có diện tích hơn 6.500ha, dân số khoảng 16.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Đây là lợi thế lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp và văn hóa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức.

Ông Dương Tiến Vững – Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Hòa cho biết, giai đoạn 2025–2030, Nam Hoà xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức của người dân, phát huy vai trò chủ thể, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Ông Dương Tiến Vững – Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Hòa. Ảnh: Ngô Huy

Cùng với nâng cao nhận thức, xã tiếp tục thực hiện các kế hoạch đồng bộ về đầu tư cơ sở hạ tầng, củng cố trường học, cải tạo trụ sở và hoàn thiện các công trình phục vụ phát triển lâu dài.

Đáng chú ý, Nam Hoà đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2023. Hiện xã đang rà soát các tiêu chí, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một trong những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Hòa.

Để đạt được mục tiêu này, ngoài tập trung vào phát triển kinh tế, Nam Hoà tiếp tục duy trì các lớp tập huấn, đưa kiến thức pháp luật vào từng xóm, từng tổ hội; đồng thời khuyến khích nông dân hình thành chuỗi sản xuất an toàn, mở rộng vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ.

Có thể khẳng định, việc nâng cao nhận thức pháp luật không chỉ giúp người dân hiểu đúng, làm đúng mà còn mở ra tư duy sản xuất mới: an toàn, bền vững, chất lượng. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách làm nông thôn mới nâng cao ở Nam Hoà so với nhiều địa phương khác.

Từ những ruộng rau sinh học ở Đồng Chốc, những khu trồng rau củ mở rộng của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà, đến mô hình nem thính đảm bảo an toàn hay cách làm chè đúng quy trình… tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về một xã Nam Hoà năng động, sáng tạo và kiên trì đổi mới.

Những kết quả ấy chính là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục tiến bước, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hướng tới hình mẫu nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai gần, một vùng đất nơi tri thức, pháp luật và sự đồng lòng của người dân hòa quyện, tạo nên sức sống mới cho nông thôn hiện đại.