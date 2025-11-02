M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?

M.U hòa Nottingham Forest trong cuộc rượt đuổi tỷ số

M.U hành quân tới sân City Ground gặp chủ nhà Nottingham Forest với sự tự tin rất cao. Trước khi trận đấu này diễn ra, M.U đã thắng liên tiếp 3 trận trong khuôn khổ Premier League. Đây là điều chưa từng có với M.U trong triều đại của HLV Ruben Amorim từ khi ông thay thế người tiền nhiệm Erik ten Hag.

M.U đã khởi đầu tốt khi dẫn trước trong hiệp một với bàn mở tỷ số của tiền vệ Casemiro từ một pha đánh đầu chuẩn xác. Nhưng sang hiệp hai, Morgan Gibbs-White (phút 48) và Nicolo Savona (phút 50) liên tiếp ghi bàn để đội chủ nhà đảo ngược tình thế và dẫn lại 2-1.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Đến phút 81, M.U có bàn gỡ do công của Amad Diallo. Hòa chung cuộc 2-2, M.U đã đứt mạch 3 trận toàn thắng tại Premier League và đây là kết quả không như mong đợi với “Quỷ đỏ” bởi Nottingham Forest hiện đang thi đấu rất sa sút.

Dù đội nhà chỉ có được 1 điểm, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Nếu như trận đấu này diễn ra ở mùa giải trước, có lẽ chúng tôi đã thua trận. Nhưng vào thời điểm hiện tại, cả đội đã thi đấu tự tin hơn và có sự kết nối rất rõ rệt.

Quả thực, chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất xuất sắc. Khi đội bóng ghi bàn, chúng tôi đã có thể cảm nhận về khả năng kiểm soát tốt trận đấu, đặc biệt trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi đã không có được sự kết nối cần thiết trong 5 phút đầu tiên và phải trả giá đắt.

Sau đó, chúng tôi nỗ lực tìm ra giải pháp. Tôi biết tất cả các cầu thủ đều đã nỗ lực hết sức. Nếu như trước đây đội bóng để thủng lưới 2 bàn trong 5 phút đáng quên, có lẽ chúng tôi đã sụp đổ. Nhưng cả đội đã rất cố gắng và thậm chí chúng tôi đã có thể thắng được trận này. Đây chính là cảm xúc và trạng thái mà một đội bóng lớn cần có”.

Kết luận về trận đấu, HLV Ruben Amorim khẳng định: “Tất nhiên, chúng tôi không thể vui khi đội bóng đã không thắng trận. Cụ thể hơn thì cả đội chỉ có một kết quả hòa khi đánh rơi 2 điểm. Chúng tôi có tiềm năng để thi đấu tốt hơn nữa. Đó là mục tiêu của cả đội và tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó”.

Kết quả các trận đấu (Theo Bongda24h):