Lá thư do Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Xuân Sang – Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 gửi lời cảm ơn Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp sản xuất bộ phim Mưa đỏ vì những đóng góp trong việc tái hiện lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chia sẻ niềm vui này, NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết: “Mình đăng lên để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc tới toàn thể ê-kíp. Cháu xin thay mặt anh em trong ê-kíp Mưa đỏ cảm ơn các bác, các chú đã động viên, tiếp thêm động lực cho chúng cháu trên chặng đường sắp tới".



Đạo diễn Mưa đỏ - Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Trong thư, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 thay mặt gần 26.000 hội viên trên cả nước gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn bộ ê-kíp làm phim Mưa đỏ.

Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đánh giá cao Mưa đỏ, coi đây là tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa đặc biệt, ra mắt đúng dịp các ngày lễ lớn của đất nước. Bộ phim đã khắc họa sự khốc liệt của chiến trường Quảng Trị mùa hè 1972, từ đó giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, đồng thời tôn vinh sự hy sinh to lớn của hàng vạn chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi.

Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị nhấn mạnh, thông điệp của bộ phim đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong thế hệ trẻ.

Thư chúc mừng Mưa đỏ của Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: FBNV

Trong thư chúc mừng, Hội bày tỏ mong muốn NSƯT Đặng Thái Huyền cùng đồng nghiệp tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị, phản ánh sâu sắc hơn nữa cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị khốc liệt nhất trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của thế kỷ 20 và các hoạt động Tri ân cho Liệt sĩ, thương binh trong trận chiến ở Thành Cổ Quảng Trị.

Trước đó, vào tối 4/9, tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ đã có buổi chiếu đặc biệt. Để tri ân những người đã khuất, hàng ghế đầu tiên được ban tổ chức để trống, thay vào đó đặt ba lô xanh, mũ tai bèo và hoa cúc trắng – những biểu tượng gợi nhớ hình ảnh người lính năm xưa. Không khí trang nghiêm khiến nhiều người xúc động, lặng lẽ rơi nước mắt.



Buổi chiếu phim Mưa đỏ tại Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Theo ban tổ chức, khoảng 5.000 khán giả đã trực tiếp thưởng thức tác phẩm trong không gian linh thiêng của Thành cổ.



Doanh thu "Mưa đỏ" là bao nhiêu?

Tính đến 11h sáng 24/9, theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu hơn 697 tỷ đồng. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa để chạm mốc 700 tỷ đồng, song tác phẩm đã sớm được khán giả và giới làm phim gọi bằng tên “bộ phim Việt 700 tỷ đồng”.

Giới quan sát dự đoán, chỉ trong vòng một ngày tới, Mưa đỏ sẽ chính thức cán mốc 700 tỷ đồng doanh thu. Đây là con số cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, đánh dấu một kỷ lục mới chưa từng có đối với phim Việt.